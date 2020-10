El Día de los Santos más íntimo en los cementerios de Córdoba

No parece que ya esté aquí el Día de los Santos. Ni siquiera se intuiría en el ambiente si no fuera porque gran parte de las lápidas ya lucen limpias, brillantes y con flores recién puestas; unas naturales y otras de tela, pero, eso sí, todas bien bonitas y coloridas. El covid-19 ha traído consigo un aislamiento social que no ha pasado por alto a los cementerios de Córdoba ya que la empresa Cecosam ha impuesto un sistema de cita previa sin la que no se puede acceder a ellos.

Sin embargo, esto también ha dejado un aspecto positivo: el ambiente en los camposantos es más íntimo e invita al recogimiento, al recuerdo de los que ya no están, a hablar con ellos, a contarles lo que está pasando y fantasear sobre cómo se lo tomarían, cómo lo estarían viviendo ellos. Seguramente, estén donde estén, no se puedan creer lo que está ocurriendo, un mundo tan diferente al que había cuando se fueron. Aunque, por desgracia, otros son precisamente víctimas de esta mal llamada nueva normalidad y de este virus tan difícil de combatir.

La cita previa de Cecosam, que seguirá vigente hasta el 15 de noviembre e implica visitas de una hora como máximo, ha hecho que este año las aglomeraciones solo se den en la puerta de los cementerios, especialmente en el de San Rafael, ya que hay que hacer cola de forma ordenada para entrar. Solo puede acceder la persona que se haya acreditado llamando al teléfono 957 322 125 (marcando la extensión 0) y mediante la plataforma de cita previa del Ayuntamiento de Córdoba (pinche aquí para acceder).

La toma de temperatura es otro de los requisitos para acceder a los camposantos de la ciudad. Una vez pasada esta prueba, varias señales y precintos indican el recorrido a seguir en el interior. Allí, la imagen es bien diferente a la de todos los años por el Día de los Santos y jornadas previas, cuando apenas se puede caminar sin chocarse con alguien. Ahora los pasillos están en calma, solo con algunas personas cargadas de flores y trapos para acicalar las lápidas de sus seres queridos.

Las fuentes, que llevaban capadas desde mayo, han vuelto a funcionar durante estos días y los trabajadores de Cecosam hacen rondas de desinfección montados en un vehículo que esparce un líquido por las calles más transitadas de los camposantos. Además, este año, debido a las circunstancias tan especiales que vivimos, la empresa pública de cementerios ha gestionado con las floristerías de la zona un servicio de puesta de flores por encargo para quien no pueda colocarlas por sí mismo.

Este Día de los Santos de 2020 pasará a la historia por la tranquilidad que se respira en los camposantos desde hace días (en las semanas y, sobre todo, días previos a esta festividad ya suele haber aglomeraciones). Ni el covid-19 ha podido evitar ese encuentro con los difuntos, no ha podido romper esta bonita tradición.