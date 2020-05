Desescalada Pozoblanco: Optimismo en la hostelería y el comercio en el inicio de la fase 2

Este lunes, con la entrada de Pozoblanco, en la fase 2 de la desescalada, han comenzado a abrir más establecimientos de hostelería que hasta el momento no se habían atrevido o no lo consideraban rentable. Así, en la zona centro del municipio, la mayoría de las terrazas de los bares han abierto, guardando entre mesas la distancia de seguridad, y también en las mesas interiores, aunque aún no se puede en la barra.

Varios establecimientos comerciales con una amplitud de espacio de venta de más de 400 metros cuadrados han abierto sus puertas, acotando en el interior la distancia máxima permitida, y ofreciendo en la entrada guantes y gel hidroalcohólico, además de ser obligatorio el uso de mascarilla.

La visión general es bastante positiva, ya que el comercio y la hostelería están ilusionados de volver a abrir, aunque no se puede hablar de apertura del 100%. Los clientes y las personas que pasean por Pozoblanco llevan las mascarillas y es más frecuente ver a grupos charlando y tomando algo en las terrazas.

En cuanto a las instalaciones municipales, ya se han abierto la mayoría de los recintos deportivas al aire libre, como las pistas de pádel, atletismo y tenis en el Polideportivo Municipal, no así los deportes de cancha en interior.

En el resto de municipios de Los Pedroches también se han abierto las instalaciones deportivas, las bibliotecas municipales y se sigue repartiendo a los establecimientos guantes y geles para los clientes, como en el Ayuntamiento de Villaralto.

La cultura tampoco quiere quedarse atrás en esta desescalada. Por ello, desde el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, su Delegación de Turismo ha anunciado que los próximos días 28, 29, 30 y 31 de mayo se volverá a revivir el Festival de la Primavera, a través de las redes sociales, con las actuaciones de numerosos grupos, muchos de ellos locales.