Desescalada Córdoba: El 'autocovid' de las Setas realiza un millar de pruebas PCR en las últimas dos semanas

El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha realizado en las últimas dos semanas un millar de pruebas PCR para detectar la existencia o no de covid-19. Hasta la fecha, se trata de una estrategia dirigida a los pacientes que tienen que someterse a una intervención quirúrgica o que tienen que realizarse una prueba diagnóstica invasiva y que forma parte del proceso de regreso a la normalidad sanitaria tras la crisis del coronavirus.

Este tipo de pruebas se llevan a cabo en el denominado autocovid del Centro Castilla del Pino, conocido como las Setas, y se practican gracias a la coordinación con los profesionales de Atención Primaria del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, ya que son ellos los encargados de realizar la toma de muestras a los pacientes. En concreto, los usuarios reciben una cita dos o tres días antes de la operación o prueba prevista, para que acudan al centro de especialidades en su vehículo particular.

Cada día, el autocovid atiende entre 70 y 80 citaciones para PCR de pacientes del hospital. Esta cifra se irá incrementando de manera progresiva, de forma proporcional al incremento de actividad sanitaria establecido por el hospital para la vuelta gradual y ordenada a la normalidad.

Este sistema está en marcha después de que militares de la Brigada Guzmán el Bueno X instalaran varias carpas en los alrededores del centro sanitario Carlos Castilla del Pino y que han permitido incrementar en Córdoba capital la capacidad de toma de muestras para realizar pruebas PCR y detectar así contagios por coronavirus.

Todos los pacientes, adultos y pediátricos, que tengan que realizarse una intervención quirúrgica o prueba invasiva recibirán la citación previa para realizarse la PCR en el autocovid del Castilla del Pino, salvo los pacientes menores de siete años, ya que sus propias características implican que la toma de muestras debe realizarse en unas condiciones especiales: entorno, posición del paciente, acompañamiento de un familiar, entre otras. Para ello, el centro hospitalario ha creado un circuito específico dentro del Hospital Materno Infantil.

Tal y como ha informado el Hospital Reina Sofía, una vez que el usuario llega al Centro Castilla del Pino tiene que recorrer con su vehículo el circuito establecido en el exterior del edificio (en una carpa instalada en la zona conocida como Las Setas), que es el lugar que el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir ha habilitado para la toma de muestras. En este punto, los usuarios, sin bajarse del vehículo, se someten a la toma de muestras que realiza el profesional sanitario desde el exterior. Este circuito permite mayor agilidad en la atención, menor afluencia en los centros sanitarios y la asunción de menos riesgos de contagio.

El objetivo es hacer una detección precoz de posibles casos positivos de covid-19 para aumentar la seguridad de los profesionales y pacientes ingresados en el hospital. Esta estrategia se enmarca dentro de las medidas de prevención de la transmisión viral.

La medida, indican desde el complejo sanitario, tiene un carácter flexible, por lo que puede ir variando para adaptarse a las nuevas situaciones que se vayan produciendo dentro de la desescalada, como otros pacientes que puedan derivarse desde el área de Atención Primaria o que hayan sido derivados de otros servicios.

Segunda jornada sin fallecidos sin nuevos casos de contagio

La desescalada continúa además en Córdoba y, por segundo día consecutivo, no ha habido nuevos casos por coronavirus en la provincia, ni tampoco fallecidos, ni tampoco nuevos hospitalizados en ningún complejo sanitario, tal y como ponen de manifiesto los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias. Se trata, además, de una tendencia que se repite en toda Andalucía.

No obstante, desde el Ejecutivo autonómico han reconocido que el hecho de que no aparezcan nuevos casos positivos tras la realización de los test rápidos se debe a que "los nuevos criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad hay que hacer PCR a los que dan positivo en test rápido, por lo que no es posible la suma".

A pesar de ello, en las últimas 24 horas Córdoba las hospitalizaciones han pasado a 28 -tres más que el lunes, según los datos de la Junta, pero no se trata de tres nuevas personas, sino de pacientes que ya habían recibido el alta o que habían permanecido en observación por coronavirus, pero que ahora han requerido el ingreso-.

De todas ellas, una decena de personas se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno menos que el lunes. Lo que sí ha avanzado es el número de curados, en este caso, en una persona, con lo que en la provincia han sido ya 1.351 las personas que han superado el coronavirus.

Con ello, con los datos acumulados acumulados por la Consejería de Salud y Familias que se han remitido al ministerio que dirige Salvador Illa, Córdoba se mantiene en los 1.331 casos positivos acumulados de covid-19 confirmados mediante las pruebas de PCR, la misma cifra que ayer.

El número de personas que han requerido hospitalización por coronavirus en los últimos dos meses en la provincia de Córdoba también se mantiene en 552, de los que 75 han necesitado pasar por la UCI.

La Consejería de Salud y Familias, además, ha añadido que hasta la fecha 265 pacientes confirmados con covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 65 se encuentran en alguna Unidad de Cuidados Intensivos de la comunidad autónoma.

Satse pide que los enfermeros hagan las pruebas PCR

Mientras, el sindicato de enfermería Satse ha reclamado a las distintas administraciones sanitarias que incorporen a sus plantillas de Atención Primaria a más enfermeras y enfermeros para que sean estos profesionales los que ejerzan de "rastreadores" con el objetivo de detectar nuevos casos de personas infectadas con el coronavirus y, de esta manera, prevenir un rebrote de covid-19 en España.

Satse ha considerado que ante la necesidad de reforzar la labor de rastreo y detección de nuevos posibles casos de personas contagiadas sean estos profesionales encargados de esta importante labor en el ámbito de Atención Primaria "por su capacitación y experiencia, en lugar de optar por otro personal que carece de formación sanitaria, ya que no ofrece garantías ni seguridad al respecto".

Además, ha demandado que este personal también pueda indicar la realización de la prueba de detección del coronavirus dada su capacidad profesional al respecto. "No es lógico que se limite el papel de las enfermeras y enfermeros a la realización de las pruebas cuando tienen las competencias y capacitación más que necesaria para poder indicar su realización y, de esta manera, mejorar la atención y evitar nuevos brotes de la enfermedad", ha subrayado.