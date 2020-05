Coronavirus en Córdoba: Segunda jornada consecutiva sin fallecidos ni nuevos casos de contagio por covid-19

La desescalada continúa en Córdoba y, por segundo día consecutivo, no hay nuevos casos por coronavirus en la provincia, ni tampoco fallecidos, ni tampoco nuevos hospitalizados en ningún complejo sanitario, tal y como ponen de manifiesto los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias. Se trata, además, de una tendencia que se repite en toda Andalucía.

No obstante, desde el Ejecutivo autonómico han reconocido que el hecho de que no aparezcan nuevos casos positivos tras la realización de los test rápidos se debe a que "los nuevos criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad hay que hacer PCR a los que dan positivo en test rápido, por lo que no es posible la suma".

A pesar de ello, en las últimas 24 horas Córdoba las hospitalizaciones han pasado a 28 -tres más que el lunes, según los datos de la Junta, pero no se trata de tres nuevas personas, sino de pacientes que ya habían recibido el alta o que habían permanecido en observación, pero que ahora han requerido el ingreso-. De todas ellas, una decena de personas se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno menos que ayer. Lo que sí ha avanzado es el número de curados, en este caso, en una persona, con lo que en la provincia han sido ya 1.351 las personas que han superado el coronavirus.

Con ello, con los datos acumulados acumulados por la Consejería de Salud y Familias que se han remitido al ministerio que dirige Salvador Illa, Córdoba se mantiene en los 1.331 casos positivos acumulados de covid-19 confirmados mediante las pruebas de PCR, la misma cifra que ayer.

El número de personas que han requerido hospitalización por coronavirus en los últimos dos meses en la provincia de Córdoba también se mantiene en 552, de los que 75 han necesitado pasar por la UCI.

La Consejería de Salud y Familias, además, ha añadido que hasta la fecha 265 pacientes confirmados con covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 65 se encuentran en UCI.