El Defensor del Pueblo requiere al Ayuntamiento de Córdoba información sobre el Consejo Municipal de la Infancia

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha requerido al Ayuntamiento toda la información disponible sobre el Consejo Municipal de la Infancia, un organismo que se constituyó en agosto de 2012 y del que, una década más tarde, no existen noticias. La solicitud de este departamento del Defensor del Pueblo Andaluz llega tras la queja presentada sobre esta materia sobre la Asociación de Madres y Padres del Alumbrado del colegio López Diéguez, en representación del colectivo Niñ@s del Sur.

Para esta plataforma, se estaría vulnerando "el derecho a la participación de nuestros niños y niñas en la vida municipal". "Aunque esto ha sido puesto en conocimiento de las delegaciones municipales de Educación e Infancia y de Participación Ciudadana en repetidas ocasiones, no hemos obtenido respuesta alguna, ni parece haber voluntad política de poner este órgano en marcha", censuran.

Y recuerdan que este órgano serviría para que los y las más pequeñas de la ciudad pudiesen expresar sus opiniones, hacer propuestas de mejora como el acondicionamiento y ampliación de parques infantiles y zonas verdes, espacios deportivos o mejora de la seguridad vial y la salud mental infantil. "En definitiva, sería una escuela de democracia activa, una forma de darles voz a aquellos y aquellas que menos parecen contar para nuestros gobernantes, quizá porque aún no tienen edad de votar", argumentan.

Niñ@s del Sur recuerda que la competencia de su puesta en marcha, según el reglamento ya aprobado, sería de la Delegación de Educación e Infancia. Y recalca que "la constitución de este órgano no es un capricho de las familias o un deseo que propiciara una ciudad mejor para todas y todos, sino que es una cuestión preceptiva que nuestro Ayuntamiento debe cumplir obligatoriamente o estaría recurriendo en un incumplimiento de la normativa vigente".

De hecho, inciden en la recientemente aprobada Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que hace hincapié en las competencias locales a la hora de promover la participación de la infancia y la adolescencia. A nivel internacional, la participación infantil ha sido reconocida como un derecho y está considerada uno de los cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto a los de no discriminación, interés superior del niño y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, recuerdan.

Así pues, "entendiendo que hay motivos e imperativos legales más que suficientes para que el Ayuntamiento de Córdoba impulse la creación del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia desde la Delegación de Educación de Infancia, existiendo además recomendaciones de Unicef y una infinidad de buenas prácticasdocumentadas como las que visibiliza la Red de Ciudades Amigas de la Infancia", el colectivo exige el concejal Manuel Torrejimeno y al alcalde, José María Bellido, que "hagan lo imposible" para que la constitución de este órgano de participación infantil "sea un hecho más pronto que tarde".

"Ya hemos esperado suficiente tiempo y hasta la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia nos ha dado la razón. Porque cuando hablamos de nuestras hijas e hijos no estamos hablando del futuro, sino del presente.Que no podamos decir después que la gente joven y los más pequeños no participan y no se implican en la vida pública. La triste realidad es que, a día de hoy, a diferencia de multitud de Ciudades Amigas de la Infancia repartidas por toda España y a nivel internacional, nuestro Ayuntamiento no permite que participen", censuran desde el colectivo.