Cs apuesta por profesionalizar a los agentes comerciales con formación

El cabeza de lista de Cs por Córdoba al Parlamento andaluz, Francisco Carrillo, defendió ayer la apuesta de su partido por "la profesionalización" de los agentes comerciales mediante "la formación y las ayudas fiscales", dado que supone, a su juicio, "la asignatura pendiente de la administración" con dicho sector.

Carrillo mantuvo una reunión con representantes del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Córdoba, en la que transmitieron las preocupaciones que ocupan al sector, como "el abandono" que sufren por parte de la administración, de las instituciones, "y no sólo en la provincia, sino en toda Andalucía", subrayó. Carrillo dijo que "Cs es un partido que apuesta por los emprendedores", motivo por el que fue a escucharles para que "el día de mañana podamos definir una propuesta". En este sentido, el cabeza de lista por Cs Córdoba apuntó que los agentes comerciales conforman "un colectivo prioritario, porque genera riqueza productiva y pasan muchas horas en la carretera; necesitan ser protegidos, y que su cualificación aumente". Por tanto, defendió que "la administración ante esta situación no puede estar enfrente, no puede ser un muro, sino que debe estar al lado para facilitarle las cosas". "Yo, como hijo de agente comercial, y agente comercial que también he sido, conozco perfectamente la sensibilidad de este sector", dijo.