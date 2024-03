Cristian Corvillo, militante del PSOE de Córdoba que aparece en el sumario del caso Koldo: "No estoy imputado, todo esto es surrealista"

"No estoy imputado en el caso y ni siquiera me ha llamado el juez como testigo, ni la Guardia Civil; todo esto es surrealista". Cristian Abel Corvillo, empresario natural de Peñarroya-Pueblonuevo y militante del PSOE de Córdoba, ha reaccionado con estas palabras a El Día sobre la aparición de su nombre y el de su hermano, el también empresario Rubén Jonás Corvillo, también vinculado al partido, en el sumario del denominado caso Koldo.

El sumario investiga una presunta trama de adjudicación fraudulenta del pago de comisiones irregulares para conseguir los contratos de suministro de mascarillas y material sanitario durante la pandemia del Covid-19. Según dicho auto judicial, Cristian y Rubén habrían estado relacionados con el asesor del exministro socialista José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y que hace más de una década quiso comprar el Córdoba CF. "Aparezco en ese auto porque se dice que mi hermano tiene acciones de MTM -empresa de Aldama- y no es verdad", insiste.

El auto recoge que el 12 de mayo de 2022 "Corvillo Energy -empresa de Rubén- habría adquirido participaciones de MTM 180 Capital SL", empresa que De Aldama, tal y como continúa el auto, "empleó para suscribir contratos con Soluciones de Gestión, la principal empresa en la compra de mascarillas", y a través de la cual percibió 3,3 millones de euros procedentes de las adjudicaciones investigadas. "Es verdad que en la otra empresa que se cita en el sumario [relacionada con Aldama] mi hermano sí tenía acciones, pero esa sociedad nunca tuvo actividad, y se puede comprobar tanto lo uno como lo otro", ha añadido.

Según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que recogen diversos medios nacionales, Cristian habría coincidido con Koldo García en distintos hospedajes entre 2019 y 2021, al mismo tiempo que Ábalos tenía actos en las ciudades en las que se daban esas coincidencias. "Es verdad que yo conozco a José Luis Ábalos, no puedo negar una evidencia, pero como yo, lo conocen millones de personas en este país, ya que ha sido secretario de Organización del PSOE", insiste. "Estoy pagando un alto precio por conocer a dos personas. Es verdad que coincidimos en el hotel, pero porque yo he ido a todos los actos de José Luis Ábalos en Andalucía y a los de María Jesús Montero, Pedro Sánchez...y a los que ha hecho cualquier compañero del partido, he ido a todos, sin excepción", defiende.

"A día de hoy, ese juez que me nombra no me acusa de nada, me acusa de conocer a gente, eso es verdad, pero eso no es una acusación. Esta situación me parece surrealista, es violento dar explicaciones de algo de lo que no se me acusa", ha insistido quien llegó a encabezar en 2015 una candidatura socialista a la Alcaldía de Peñarroya-Pueblonuevo, que fue rechazada por la dirección provincial, entonces encabezada por Juan Pablo Durán, generando un cisma que acabó con la salida de los concejales socialistas y una candidatura totalmente renovada.

Cristian Abel Corvillo es un destacado militante del PSOE en Córdoba, que ascendió en el partido a partir de las primarias de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz, y su hermano Rubén Jonás es concejal de los socialistas en la localidad de Villalobos (Zamora). Ambos aparecen en un auto del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, sobre el caso al que da nombre Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. "Rubén Jonás y Cristián Corvillo podrían compartir intereses societarios con Aldama y sus socios, a la par que prácticamente todos ellos habrían coincidido con Koldo", relata textualmente el auto.

Según destaca la agencia Efe, el juez explica que el 12 de mayo de 2022, "Corvillo Energy titulada por Rubén Jonás habría adquirido participaciones de MTM 180 Capital SL", una sociedad que Aldama "empleó para suscribir contratos con Soluciones de Gestión en el momento de los hechos investigados y a través de la cual percibió 3,3 millones de euros procedentes de las adjudicaciones investigadas", esto es, del dinero público que se obtuvo por los contratos de mascarillas.

Además, ese mismo día, "Rubén Corvillo entraría a formar parte de Medictranding Consulting Group", una empresa fundada entre otros por Aldama. El auto señala que diez días antes de la firma de estos protocolos notariales de fecha 12 de mayo de 2022, "Aldama y Cristian Corvillo habrían estado hospedados en el mismo hotel de Málaga". Y allí, añade el juez, habrían coincidido con otros dos socios de la trama y firmado a su vez protocolos notariales "que les vincularía societariamente".

El informe de la Unidad Central Operativo de la Guardia Civil apunta a que Cristian habría sido el intermediario de De Aldama para la compra de una casa en La Moraleja, en Alcobendas (Madrid), cuyo precio rondaría los dos millones de euros y de cuyos impuestos se debería ocupar de pagarlos Corvillo. Los investigadores dicen que "esta alusión adquiere importancia en la investigación en curso si se tiene en cuenta que analizado el círculo, familiar, social y profesional de aquellas personas físicas de mayor interés para esta investigación, entre ellas Koldo y Aldama, se tiene constancia de la conexión indirecta Koldo - Aldama a través de los hermanos Corvillo Aguilar".

De hecho, Cristian habría coincidido con Koldo en varios hospedajes desde octubre de 2019 hasta junio de 2021, como en Torremolinos (Málaga), Jaén y Sevilla, a veces también con su hermano Rubén, aprovechando los viajes de Ábalos a estos lugares. El 20 de octubre de 2019, el ministro se encontraba en Torremolinos con motivo de la inauguración de una conferencia sobre buques pesqueros y pesca Ilegal; casi medio año más tarde, Ábalos viajó a Jaén para asistir a una reunión con el presidente de la Diputación y el alcalde de Jaén; y en Sevilla el ministro acudió para apoyar la candidatura de Juan Espadas a presidir la Junta.