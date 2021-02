Coronavirus: Córdoba superó la tasa de contagio 1.000 que marca el riesgo más extremo

Córdoba, como el resto de Andalucía, empieza a notar el descenso en el número de contagios de las últimas jornadas. Todavía es pronto para decir que la tercera ola ha quedado atrás, dado que la presión hospitalaria sigue al límite y la cifra de fallecidos crece día a día, marcando incluso este viernes la cifra más negra desde el inicio de la pandemia con 28 muertes. Pero sí es cierto que la tendencia comienza ya a ser favorable, y eso tiene un primer reflejo en la tasa de incidencia IA14, situada desde el jueves 3 de febrero, y después de casi quince días, por debajo de la barrera de los 800 casos por 100.000 habitantes -este viernes ha quedado establecida en 760,2- en el global de la provincia.

Un dato que invita al optimismo, sobre todo tras semanas al borde del colapso que vivieron su punto cumbre durante la última semana de enero. La provincia de Córdoba, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias en sus partes diarios, alcanzó su tasa récord el pasado jueves 27, cuando se situó en 920 casos. La progresión de los días anteriores presagiaba un futuro inmediato por encima de los 1.000 que marcan el riesgo más extremo y que se refleja con las restricciones del cierre del comercio no esencial en los núcleos de población que la rebasan. Pero un "error en la lectura" de los datos el jueves 28 -recogió apenas 190 casos, lejos de la media de 700 de los días previos y posteriores- dio origen a un frenazo que levemente ya se deja notar, pero que, lógicamente, no es tal.

Porque los positivos detectados, de una u otra forma, al final son contabilizados. Ya lo están, de hecho en el propio portal del Instituto de Estadística y Cartografía (IECA) de la Junta de Andalucía. Así, las propias gráficas públicas del organismo reflejan unos números mucho peores en Córdoba, que alcanzó la incidencia IA14 de 1.000, y también en el global de Andalucía, que la superó por un total de nueve jornadas, aunque las comunicaciones oficiales hayan ido en otra dirección bastante más benévola.

De esta manera, la tasa récord en la provincia quedó marcada el miércoles 26 en 1.001,0 (como se ve en la imagen de esta información), por encima del límite del riesgo más extremo. Un día después, cuando curiosamente según la información diaria se marcó el tope (920), la incidencia estaba situada en 994,5, lejos de los 871,6 comunicados entonces. Para llegar a esa situación, Córdoba vivió una escalada progresiva desde el 20 de enero, primera jornada en la que pasó de 800 en la IA14, que tras esas dos jornadas pico ahora está siguiendo la línea inversa. De hecho, tras 14 días por encima de esa barrera -entre el 22 de enero y el 1 de febrero superó la de los 900-, el jueves 3 de febrero se situó ya en 796,3, una tendencia mantenida este viernes (760,2).

Con todo, estos números no pueden invitar ni mucho menos a la relajación. No en vano, hasta 41 de los 77 municipios cordobeses tienen a día de hoy una incidencia superior a 500 -el jueves eran casi una decena más-, de los que 21 (dos más que en la jornada anterior) están en el riesgo más extremo que supone rebasar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Además, según estableció el jueves el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto en Córdoba, un total de 62 localidades mantienen restricciones de movilidad, de los que 27 tienen cerrados también los bares y el comercio no esencial, en lo que supone un 35% del total.

En el otro lado de la moneda, hay que destacar que son 15 las localidades que tienen movilidad provincial y mantienen su actividad abierta: Adamuz, Baena, Cañete de las Torres, Cardeña, Espiel, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Fuente Tójar, Montoro, Santa Eufemia, Valenzuela, Valsequillo, Villa del Río, Villaralto y El Viso. De ellos, cuatro (Cardeña, Valenzuela, Valsequillo y Villaralto), no contabilizan a día de hoy ningún contagio en los últimos 14 días, por lo que su tasa es de 0.

Andalucía, ocho días por encima de 1.000

Ese baile en los datos que ofrece el IECA con los que se transmiten a diario desde la Consejería de Salud y Familias no solo tiene reflejo en Córdoba, sino también en el resto de provincias y, por tanto, en el global de Andalucía. La comunidad autónoma, contrariamente a las manifestaciones públicas de días recientes, sí ha estado por encima de una IA14 de 1.000 casos, como otras caso de Extremadura, Región de Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha o Melilla, de las que solo la primera ha conseguido ya controlar su situación en cuanto a contagios.

Es más, según los datos que ofrece en su portal el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía, la comunidad estuvo durante nueve días consecutivos, entre el 24 de enero y el 1 de febrero, por encima del límite de riesgo más extremo, alcanzando un tope de 1.043,3 el viernes 28. Desde entonces, el descenso en el número de contagios ha provocado una caída pronunciada de la IA14, situada este viernes, una semana después, en apenas 849,7.

Habrá que esperar a ver si esta tendencia se mantiene o, como parece lógico y ya ha advertido el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, ahora Andalucía entra en una extraña "etapa de dientes de sierra" que provoque subidas y bajadas en la incidencia, pues el incremento de la tasa es diario, tras cada actualización, algo que todo apunta a que es producido por la actualización del número de contagios de coronavirus que no han sido recogidos en los días previos.