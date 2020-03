Coronavirus en Córdoba: Los donantes de sangre, siempre dispuestos

Donar sangre es básico, pero ahora aún más con la propagación del coronavirus, el estado de alarma y el más que elevado número de contagios en Córdoba, que ya son 125 en toda la provincia. El Centro de Transfusión Sanguínea continúa estos días con sus colectas de sangre y, este viernes 20 de marzo ha estado en el entorno de la Torre de la Malmuerta con su autobús, en el caso de la capital, y también en el centro de Servicios Sociales de Castro del Río.

A este autobús, que la próxima semana se ubicará en el Paseo de la Victoria, se ha vuelto a subir Isabel Jaraba, médica del centro, quien ha señalado que la donación de sangre "siempre es importante", pero también ha admitido que ahora "más que nunca por la cantidad de gente que está enferma" a cuenta del covid-19 y también por el hecho de que "tenemos más limitados el número de donantes". A pesar de estos problemas, "hay mucha gente solidaria".

Si algo ha notado en los últimos días Isabel Jaraba en el caso de las donaciones es que "han llegado perfiles distintos" a los que suelen tener normalmente. Así, ha destacado, por ejemplo, la solidaridad de "muchos jóvenes, que nunca antes habían venido o personas con el grupo de sangre 0-, que piensan que son más necesarios". A todos ellos, se suman "los donantes habituales", ha añadido.

Uno de ellos es, por ejemplo, Eugenio Olit, que ha acudido a su cita con la donación en el autobús del Centro de Transfusión Sanguínea. A sus 53 años, Olit es un donante habitual. Una prestación solidaria que comenzó allá por el año 2009 "por un familiar" y quien, desde entonces, hace una donación, al menos, cada año, según ha contado. El centro, ha indicado, "hace una labor muy buena".

Quien se ha estrenado en este mundo de la donación sanguínea es Gracia Luque, una cordobesa de 57 años y vecina de la Torre de la Malmuerta. "Cuando me he enterado que se podía donar, he salido de casa y he venido", ha explicado a el Día tras regalar un poco de vida con su sangre.

Luque, que estos días anda trabajando desde casa porque "en mi trabajo puedo", lo tiene claro y ha señalado que ha decidido donar sangre "por las circunstancias en la que estamos". "Todo lo que podamos hacer servirá para ayudar, esto es muy positivo", ha defendido, al tiempo que ha considerado que "cuando se da, siempre se recibe".

Desde el Centro de Transfusión Sanguínea, además, han destacado la "buena respuesta" que están recibiendo por parte de los cordobeses en los últimos días. Así, por ejemplo, han subrayado el hecho de que en su estancia en Priego de Córdoba han sido 250 personas las que se sumaron a la campaña de donación, mientras que en Montalbán 87 y en Castro del Río 70. También han resaltado que el número de personas que acuden al propio centro -ubicado en la calle San Alberto Magno, a escasos metros del Hospital Universitario Reina Sofía- también ha aumentado. Es más, es que se ha doblado, ya que han pasado de la quincena a la treintena.

Medidas de prevención

El centro, además, ha implantado una serie de medidas de prevención adicionales para conseguir espacios seguros durante el decreto del estado de alarma. Así, recuerda no se puede ir a donar sangre si se tiene fiebre o afecciones respiratorias en los últimos 14 días, si se está en cuarentena o si se ha estado con una persona enferma.

Otra de las limitaciones que pone es que no acudir si se ha viajado a una zona de riesgo en el último mes o en zonas españolas de alta transmisión comunitaria en los últimos 14 días.

También recuerda que se si se tiene fiebre o problemas respiratorios en los días posteriores a la donación hay que avisar en el número 957011100. Además, recuerda que hay que lavarse bien las manos antes de acudir a donar y evite tocarse la cara y mantener siempre la distancia de seguridad en las sala de espera y evitar aglomeraciones.

A pesar del estado de alarma, el centro mantiene los horarios de donación de 08:30 a 14:30 y de 15:30 a 21:30 de lunes a viernes y de 08:30 a 14:30 los sábados. Además, equipos móviles mantienen sus visitas periódicas a distintos municipios de la provincia y Córdoba capital.