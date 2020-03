Coronavirus en Córdoba: El alcalde anuncia un plan de choque para mitigar los efectos socioeconómicos de la crisis

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que el Ayuntamiento pondrá en marcha un plan de choque económico y social para mitigar los efectos de la crisis del coronavirus sobre las empresas y autónomos de la ciudad. "Trabajaremos en este sentido con el resto de las administraciones públicas, iremos de la mano de ellas, y estoy convencido de que también pondrán en marcha medidas, que como las de nuestro plan de choque, responderán ante las pérdidas de empleo y la exclusión", ha insistido el regidor.

Ese plan de choque, consensuado con los agentes socioeconómicos de la ciudad, recogerá, según ha adelantado Bellido, tanto bajadas de impuestos como bonificaciones fiscales, entre otras medidas. "Pero insisto en que nuestro plan de choque debe ir acompañado también de otros planes en el mismo sentido por parte de las otras administraciones, tanto del Gobierno central como de la Junta y así lo vamos a plantear desde el Ayuntamiento y desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)", ha añadido. "Tendremos que poner en marcha medidas de aplazamientos del pago de impuestos, medidas para incentivar a la contratación y al emprendimiento para cuando pase esta crisis, medidas que estamos estudiando para que Córdoba se adapte a esta nueva situación", ha matizado.

Bellido ha informado asimismo de que se han suspendido todos los plazos y trámites administrativos del ciudadano con el Ayuntamiento. "No es necesario salir de casa para realizar esas gestiones administrativas con el Ayuntamiento", ha insistido. "En materia de impuestos, por ejemplo, no se va a tener que pagar recargo si no se atiende el pago para el que hay estipulado un plazo; la administración electrónica del Ayuntamiento está a disposición de todos los cordobeses", ha destacado.

El alcalde ha añadido que el Consistorio mantiene unos servicios mínimos esenciales de atención a la ciudadanía en materia de seguridad, de limpieza y desinfección de calles, además del servicio para pagar nóminas y pago a proveedores y de la atención en materia de Servicios Sociales. "Hay delegaciones enteras no imprescindibles y que no ocasionan problemas a los ciudadanos si no están funcionando que están cerradas; seguimos planteando la vía telemática para nuestros trabajadores", ha puntualizado. Y ha insistido en que si la ciudadanía conoce situaciones que hacen caso omiso al real decreto de estado de alarma decretado por el Gobierno, "pongámoslo en conocimiento de las autoridades para que actúen; salgamos lo menos posible, sigamos actuando de forma ejemplar, Córdoba está siendo un ejemplo para toda España".

Igualmente, ha anunciando que se está estudiando cual va a ser el grado de reducción del servicio de transporte de Aucorsa para que no haya aglomeraciones, aunque los autobuses ya van con pocas personas; vamos a realojar las condiciones de movilidad en nuestra ciudad en lo que respecta, por ejemplo, a los residentes y la zona azul buscando el uso del transporte individual por encima del colectivo".