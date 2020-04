Coronavirus Córdoba: CCOO tilda de "preocupante" que haya 210 profesionales infectados en la provincia

El sindicato de CCOO de Córdoba considera preocupante el aumento de profesionales del ámbito de la sanidad pública afectados por el covid-19, pasando de 155 a más de 210 casos en la provincia. "Especialmente grave es la situación del Hospital Reina Sofía, en donde se ha pasado de 72 profesionales contagiados el 30 de marzo a 100 a fecha de ayer", afirma el sindicato.

El aumento en el complejo sanitario de la capital cordobesa contrasta con el descenso de casos en el Área Sanitaria Sur de Córdoba, pasando de 42 profesionales afectados la pasada semana a 38 en la actualidad. La situación en el Área Sanitaria Norte, con 44 casos, está estabilizada pero “con significada afectación al personal de gestión y servicios”, señala el secretario General de este sindicato provincial, José Damas.

CCOO tilda de grave estos datos, que responden, en su opinión, a los deficientes o escasos equipos de protección individual (EPI) con los que hasta ahora ha contado el personal de la sanidad pública o por aplicación tardía de medidas preventivas directas y efectivas.

Para Damas, “es evidente que las medidas organizativas y preventivas no están dando los resultados esperados o no se están aplicado adecuadamente. La escasez de EPI o la no realización de test de diagnóstico a todos los y las profesionales afectados, debido a que no llegan en el número necesario, está provocando que el número de profesionales afectados vaya en aumento, siendo significativo el aumento en el personal de enfermería y en la última semana en el personal de gestión y servicios”.

Damas, que además de secretario general de este sindicato provincial es delegado de prevención del Hospital Reina Sofía, denuncia “la escasa colaboración y comunicación que hay desde la Dirección Gerencia y desde el Comité de Seguridad y Salud con los delegados de prevención de CCOO”.