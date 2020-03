Coronavirus en Córdoba: CCOO pide más medidas de protección para los centros sanitarios

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha trasladado a las direcciones de los centros sanitarios de la provincia la necesidad de seguir avanzando en mejorar las medidas preventivas y de protección de los profesionales del sector sanitario para conseguir detener la expansión del coronavirus.

CCOO ha recordado que sus delegados de prevención reivindican ante los comités de Seguridad y Salud, y más insistentemente desde febrero, la instalación de medidas de protección directas, en concreto, la instalación de mamparas de cristal, en los servicios de urgencias y de admisión de los centros sanitarios, tanto por el covid-19 como por la prevención de agresiones.

El sindicato se ha hecho eco de la preocupación que le han trasladado los trabajadores de los hospitales de Montilla, Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo, además del Hospital Quirón de Córdoba, por lo que ha demandado la instalación inmediata de mamparas protectoras de cristal en todos estos centros.

Además, desde CCOO se insiste en que no solo se pueden quedar estas medidas de prevención en los servicios de urgencias, sino que hay que seguir avanzando en su aplicación en otras áreas de amplio tránsito como el servicio de admisión, cita previa o atención a la ciudadanía.

El secretario General del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha anotado que "es de suma importancia tener informados y formados a los profesionales de los centros sanitarios en cuanto a materia de prevención de esta pandemia", pero también "es imprescindible dotarlos de medios y medidas de protección personal y, a su vez, favorecer un ambiente de trabajo lo más garantista, profesional y humano posible".

"Desgraciadamente, nos estamos encontrando con falta de formación y con falta de equipos", ha lamentado el responsable sindical, quien ha puesto como ejemplo que, en el Reina Sofía, "una trabajadora nos refiere que en urgencias prácticamente imposible trabajar, hemos tenido que limpiar nosotros, falta hidrogel, no tenemos suficientes batas, guantes, ni mascarillas".

Según CCOO, la queja de esta trabajadora no es una excepción. "Nos llegan quejas de los profesionales de plantas y servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía, y en urgencias del Hospital Quirón, donde se les prohíbe el uso normal de mascarillas a celadores, vigilantes y a algunos otros profesionales de enfermería, solo se les permite usar mascarillas si llega un paciente que presente clínica respiratoria", ha indicado Damas.

También ha criticado la actuación de algunos cargos intermedios, sobre todo del Hospital Reina Sofía, "por el modo en el que se dirigen a los profesionales en servicios de urgencias o en plantas de hospitalización y la forma de indicarles, que no pueden usar mascarillas si no hay contacto directo con paciente con clínica respiratoria, advirtiéndoles no de muy buena forma que se le amonestará con posibilidad de expediente disciplinario si contravienen esta orden".