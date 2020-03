Coronavirus en Córdoba: Bellido ve inviable el Mayo Festivo si continúa la crisis

Ha sido una de las preguntas más fórmuladas por los medios al alcalde de Córdoba en la que ha sido la última comparecencia, vía telemática, de José María Bellido para informar de las medidas tomadas a nivel municipal por la crisis del coronavirus: "Sevilla ha suspendido la Feria de Abril y ha pospuesto su celebración, ¿corre peligro la celebración del Mayo Festivo cordobés?" La respuesta del alcalde ha sido tan tajante como lógica: "La situación ha cambiando y el enfoque sería el contrario. Ahora nada de podría celebrar y será en función de la fecha en la que podamos retomar la normalidad donde se verá qué decisión tomar".

"A día de hoy no se podría celebrar nada; en función de cómo avance el calendario, podemos ver si alguna de las celebraciones del Mayo Festivo [Cruces, Patios y Feria] se puede salvar; espero y confío que alguna de ellas pueda salvarse", ha añadido Bellido.

La prensa también le ha preguntado por los servicios mínimos que mantiene el Ayuntamiento y el alcalde ha destacado en materia de seguridad, "aunque ahora dependen del Ministerio del Interior", la labor de la Policía Local, así como el papel que están desempeñando tanto el servicio de bomberos como las empresas públicas suministradoras de servicios. Además, ha recordado que Sadeco ha puesto en marcha un plan especial de desinfección y limpieza de las calles, así como que Emacsa continúa garantizando el suministro de agua. "Y Mercacórdoba trabaja con normalidad, además de que se está haciendo un trabajo especial en Servicios Sociales", ha añadido.

Bellido ha hablado de que aunque el Zoo está cerrado "todos los cuidadores trabajan para que los animales no sufran la crisis; y la gente de los viveros y del Jardín Botánico trabajan para que las plantas no acaben muriendo". Asimismo, ha destacado la labor del servicio de pago de nóminas y del pago a proveedores, además de la de los retenes de Infraestructuras, Vía Pública y Movilidad. El regidor ha insistido en que el resto de servicios se están atendiendo por vía telemática.

Otra cuestión planteada ha sido cómo se está atendiendo a las personas si hogar. Bellido ha informado de que, aparte de la atención que están recibiendo por parte de la Casa de Acogida, se ha habilitado de inmediato una sala en el Centro de Educación Ambiental, "como ocurrió cuando la crisis de los refugiados", para que sean atendidas. En este sentido, ha insistido en que el Ayuntamiento va a pedir la "colaboración social" de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

En materia de protección de los trabajadores municipales frente al coronavirus, el alcalde ha destacado que, de momento, "tenemos una buena situación gracias al trabajo de concejales como Bernardo Jordano; además tengo que agradecer a la comunidad china en Córdoba el suministro que nos han garantizado de mascarillas y botes con soluciones hidroalcohólicas". Y respecto a las obras que dependen del Ayuntamiento, "se va a hablar con las empresas que las están realizando para ver si están en condiciones de continuarlas".

Bellido ha hablado asimismo de que en materia de cementerios "desde la semana pasada se está limitando el aforo en el tanatorio municipal y estableciendo en número de personas que pueden acompañar a un cortejo fúnebre".

Y ha insistido en la importancia de aprobar cuanto antes después de que pase la crisis del coronavirus unos presupuestos municipales para 2020 cuya tramitación está paralizada. "Esos presupuestos tienen unos plazos para las alegaciones que no pueden empezar a contar hasta que no pase el estado de alerta. Los plazos de tramitación administrativa con el Ayuntamiento están además suspendidos", ha recordado. "Es importante que tras la crisis se aprueben los presupuestos cuanto antes para mitigar este panorama socioeconómico nuevo que se le presenta a la ciudad; además, hasta que eso no ocurra no podemos firmar préstamos con las entidades bancarias para afrontar esta nueva situación. Es muy importante que los aprobemos cuanto antes".