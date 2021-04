El alcalde de Córdoba ofrece "total transparencia" y colaboración a la Fiscalía en el caso de David Dorado

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha ofrecido su "absoluta y y total colaboración, disposición y transparencia" con la Fiscalía ante la denuncia que el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento llevará a la justicia por el posible fraccionamiento de las obras del proyecto de alumbrado en la avenida de Libia y la presunta falsedad documental por firmar la finalización de los trabajos cuando no estaban concluidos.

El alcalde ha recordado el caso del Imdeec del año 2011, cuando se investigó sobre la supuesta manipulación de una relación de puestos de trabajo y "se depuraron responsabilidades penales a un responsable público, no político". En este caso, asegura Bellido, "vamos a actuar exactamente igual".

Así, el alcalde descarta tomar decisiones políticas porque "de lo que yo he visto en el expediente no hay participación del delegado de Infraestructuras" y espera que IU "deje claro" este aspecto ante la Fiscalía, "porque si no, estarían mintiendo". Para Bellido es importante que los hechos "se cuenten tal y como son" y ha expresado que IU "hace bien" por llevar el caso a la justicia si piensan que hay algo que no esté bien hecho.

Acerca de que los contratos menores se ofrezcan a empresas de fuera de la capital cordobesa, Bellido ha reiterado que "no se puede limitar la oferta solo a empresas de Córdoba en contratación pública" y ha defendido que hacer eso "sería completamente ilegal", aunque ha expresado que le gustaría que todos los contratos del Ayuntamiento fueran a empresas cordobesas, pero por ser las más competitivas.

El grupo municipal de IU había pedido al alcalde que "deje de mirar hacia otro lado", como aseguran ha hecho con los casos de Manuel Torrejimeno (que está ahora en comisión de investigación) y Eva Timoteo (que dimitió), ambos del grupo municipal de Ciudadanos. "El alcalde tendrá que saber lo que hace con un delegado, tiene experiencia con lo que tiene que hacer, porque no es el primer caso", aseguró Pedro García.

Caballerizas

Por otro lado, el alcalde se ha referido a la expropiación de Caballerizas Reales de Córdoba y sus futuros usos y ha informado de que hasta que el presupuesto municipal no entre en vigor no se puede iniciar la expropiación del recinto. "En las conversaciones con Defensa han salido también estos asuntos", ha admitido, con sensaciones "positivas". Los planes para su uso siguen siendo los mismos, un Centro Internacional del Caballo y una sala museística.

Para Bellido, estos usos son necesarios porque Córdoba "no tiene salas de gran formato" (aparte del Centro de Creación Contemporánea) "que cumpla con los estándares de calidad que exigen las exposiciones internacionales", con lo cual "nos refuerza más en la idea de que haya una gran sala y que no tengamos que recurrir a otras administraciones para hacer grandes exposiciones", ha concluido.