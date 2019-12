Córdoba se prepara para la Navidad más luminosa de toda su historia

Faltan horas para que la Navidad llegue a Córdoba de forma oficial. Este año estas fiestas serán más especiales en el Centro de la ciudad, donde el Ayuntamiento se ha volcado en el montaje de un espectáculo de luz y sonido en la calle Foro Romano (antigua Cruz Conde). Iluminaciones Ximénez se ha encargado de alzar un túnel de casi 200 metros de largo y 13 de altura en sus puntos más elevados que se encenderá este jueves a las 18:30.

A lo largo del túnel –que va desde la altura de la calle San Álvaro hasta Conde de Robledo– hay 17 pórticos en los que se reparten 556.000 puntos de luz a lo largo de 13.500 metros de cordón para bombillas de unos 34 kilovatios. En la entrada del túnel, el viandante se encontrará con una estrella de la Navidad de metacrilato.

Al avanzar por él, estrellas azules coronan los arcos, mientras que de los huecos que hay entre los arcos se han colgado unos rosetones similares a los de la capilla de Villaviciosa, y figuras que representan un belén, los Reyes Magos y camellos.

El espectáculo –que se podrá ver hasta el 6 de enero– ofrecerá cinco pases diarios de diez minutos, que comenzarán a las 17:30 y continuarán a las 18:30, 19:30, 20:30 y 21:30. Las canciones que sonarán en el espectáculo de sonido son Christmas C’mon, de Becky G; Navidad con Paz, de Miliki; Last Christmas, de Ariana Grande; All I want for Christmas, de Mariah Carey, y Mi mejor regalo, de India Martínez. La potencia del sonido será de 25 kilovatios con 202 canales.

Con esto, el Ayuntamiento busca situar a Córdoba en el mapa de las ciudades que apuestan por el turismo de Navidad. La intención es que en los próximos años crezca en presupuesto (este año tan solo el montaje de Foro Romano ha costado 218.000 euros más IVA) y en tiempo.

La inauguración del espectáculo de luz y sonido se emitirá en directo por la Televisión Municipal (TVM) y en su perfil de Facebook, que conectará a partir de las 18:15 y emitirá el evento en directo a partir de las 18:30.

Este jueves, además, se celebrará el Pregón de Navidad en la Diputación de Córdoba, a las 20:30, a cargo de Manuel Casas Toledo, socio fundador de la Asociación Belenista de Córdoba, que estará amenizado por el Orfeón de Cajasur, bajo la dirección de Clemente Mata, director de la orquesta y la coral de la Catedral. Justo antes, a las 20:00, la Diputación de Córdoba abrirá su belén monumental que, por primera vez, se ubicará en la iglesia de la Merced.

Los nacimientos ya comenzaron a inaugurarse este miércoles en sedes de instituciones y empresas. Como el Belén Municipal, que se ubica en Capitulares y cuenta con la colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Se podrá visitar hasta el 6 de enero en horario de mañana de 11:00 a 13:00 y por la tarde de 18:00 a 21:00.

En esta ruta no puede faltar el Belén napolitano que se exhibe en la sede de la Fundación Cajasol (Ronda de los Tejares), montado en colaboración de la Asociación Cultural de Belenistas y que recrea el Nápoles del siglo XVI, con figuras traídas de esa ciudad italiana y de Venecia. La programación navideña de Cajasol gira en torno al Belén, pero se complementa con actividades como talleres infantiles, juveniles, de magia, manualidades, de comida y de cocina.

El Hospital Cruz Roja expone por segundo año consecutivo otro belén napolitano, en este caso obra de Javier Salcedo, enfermero del centro. La instalación copia la escenografía típica del siglo XVIII, en la que se representa el nacimiento del Niño Jesús, evocando la figura de María junto con San José bajo un templete en los ambientes napolitanos. Este año trae algunas novedades, entre ellas la maqueta del misterio, y también hay nuevas incorporaciones, como la maqueta de una nueva capilla y nuevas figuras traídas de Nápoles.

El ocio navideño de la ciudad incluirá también un vídeo mapping que se proyectará en la calle Capitulares. Este montaje ha sido creado por la empresa cordobesa Congresystem y la superficie de proyección será de 42 metros de anchura por el alto de los edificios. El espectáculo, que tiene un presupuesto de 38.000 euros, se podrá ver los días 19, 20, 21, 22, 26 y 27 en varios pases. Las sesiones tendrán una duración de unos ocho minutos y serán a las 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00.

La Navidad se vive de forma especial en los Patios y por ello, algunos de estos recintos abren sus puertas al público en estas fechas. Habrá ocho rutas funcionando en distintos días entre el 14 de diciembre y el 4 de enero y las visitas estarán amenizadas con música clásica, zambombas, campanilleros y coros. Esta será una ocasión única para disfrutar de estos recintos en una época del año diferente el Mayo Festivo.

El Cantarillo es un clásico de estas fechas y este año girará por varias iglesias de la ciudad, mientras que la música sale a la calle con Los coros cantan a la Navidad y La fiesta se hace tradición, una actividad en la que corales y coros recorren el centro por las tardes mientras interpretan temas navideños.

En el apartado de música, cordobeses y visitantes también podrán disfrutar del flamenco y la música clásica de la Orquesta. En este sentido, el Gran Teatro ha programado para estos días un concierto de Argentina, un homenaje a Agustín Gómez y la gala de Navidad de la Cátedra de Flamencología.

Por otra parte, una de las novedades de este año será el concierto que la calle Capitulares acogerá en la Tardebuena a cargo del grupo Aire, tributo a Mecano. Será a partir de las 16:30. A esto hay que añadir las atracciones infantiles que se ubican en el bulevar del Gran Capitán y en la glorieta de las Tres Culturas.