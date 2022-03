Córdoba grita unida por los derechos de la mujer

La defensa de la igualdad, pero la real, ha vuelto a la calle en Córdoba. Tras la pandemia, miles de personas se han echado a las calles para reivindicar, y visibilizar que la presencia de la mujer en el mundo es imprescindible. La manifestación, convocada por la Plataforma Nosotras Decidimos, ha vuelto a teñir Córdoba de morado y ha reunido a 4.500 personas, según datos de la Policía Local, mientras que los convocantes han elevado la asistencia 6.500.

A pesar de esta gran diferencia de cifras, lo que ha sido bien cierto es que han sido miles de personas las que se han dado en esta cita ineludible, que ha puesto punto y final a la celebración del Día de la Mujer en la capital cordobesa, una jornada que ha contado con numerosas actividades y concentraciones en diferentes puntos de la ciudad.

Una de las portavoces de la Plataforma Nosotras Decidimos, Elena Jiménez, ha destacado la importancia de reivindicar este día. A su juicio, tras dos años de pandemia "las mujeres no estamos mejor y hemos perdido muchos de los derechos que teníamos adquiridos: por ejemplo, se cuestiona el derecho al aborto y los convenios dignos para las trabajadoras de la limpieza". "Nosotras las mujeres tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y seguir en la calle un día como hoy", ha reiterado.

Sin embargo, ha reconocido que esta lucha por la igualdad no solo se tiene que llevar a cabo cada 8 de marzo, sino a lo largo de "todo el año". Jiménez ha asegurado que se trabaja en conseguir la igualdad plena y "queremos que las generaciones futuras trabajen y logren la igualdad". Es más, ha destacado la presencia y participación de las jóvenes en la manifestación, al igual que numerosos pequeños acompañados por sus familias y con prendas de color morado. Jóvenes, que, según ha dicho, "se interpelan sobre que queda mucho por conseguir la igualdad porque aún nos encontramos con un techo de cristal y una brecha salarial existentes, por eso es necesario estar en la calle".

Buen ejemplo de ello ha sido la presencia de numerosos adolescentes y jóvenes estudiantes de institutos como Rocío Calderón, que han decidido participar también llevando prendas moradas. A sus 16 años y acompañada por un grupo de compañeros de clase, no ha querido perderse la que ha sido su primera manifestación. "Hay que luchar por la igualdad y demostrar que todos somos iguales", ha señalado mientras caminaba por Ronda de Tejares.

De menos a más

La manifestación ha comenzado en la Glorieta de la Media Luna a las 18:00 tras el ritmo marcado por una batucada que se ha encargado de marcar el ritmo, si bien, los primeros pasos han sido algo lentos, hasta que el gentío se ha puesto en marcha y se han empezado a escuchar las consabidas consignas, que no han faltado. Además, durante la protesta se ha escuchado la canción Volver, volver, de Vicente Fernández, pero con una versión feminista y bajo el título Volver a las calles.

El estribillo no ha podido y es más significativo en esta jornada: "Y volver, volver, volver a las calles otra vez a gritar por las que no están y no volverán, no volverán, yo soy mujer, mujer, mujer".

Tampoco han faltado coloridas pancartas con lemas como "La esclavitud sigue existiendo", "hay personas siendo explotadas en nuestra ciudad", "No somos princesas, somos guerreras", o "por ser mujeres no cuesta ascender en nuestra carrera profesional", o "Gitanas visibles, gitanas invencibles".

Entre los asistentes tampoco han faltado María Gómez. A sus 71 años, esta cordobesa lo tiene claro: "Venimos a manifestarnos porque consideramos que la mujer están en desigualdad, esa es una de las bases principales". Entre las consignas y los aplausos, Gómez ha reconocido que "nos queda mucho camino por recorrer todavía en nuestras reivindicaciones", si bien, ha admitido que después de tantos años de lucha feminista "hemos conseguido algo, no lo podemos negar, pero nos queda mucho por recorrer".

María ha asegurado que comenzó en "la lucha" cuando tenía 16 años, y desde entonoces no ha cejado en su empeño. "Estamos aquí por nosotras, por nuestras hijas y por nuestras nietas", ha subrayado. A medida que la manifestación iba ganando metros en la calle, esta cordobesa ha tenido tiempo para reflexionar que en todos esos años de lucha "se ha avanzado y tenemos la igualdad jurídica, pero no la salarial".

Antes, ha continuado, "no teníamos igualdad jurídica y no nos reconocían como seres iguales ni en juicios ni en nada; los hijos eran del marido y el salario era también de él y él tenía que darte permiso si trabajabas, pero eso está superado no lo vamos a negar". Por eso, Gómez ha subrayado que "no podemos volver atrás; por eso estamos en la calle porque no nos vamos a rendir".

La manifestación, que ha concluido en la plaza de la Corredera tras más de dos horas de duración, ha contado con la asistencia de numerosos representantes institucionales, como ediles de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento, además de sindicados, y organizaciones feministas de la provincia.