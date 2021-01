¿Córdoba o Toledo? La guía de viajes Lonely Planet elige la mejor Ciudad Patrimonio Mundial de España

¿Será Córdoba o será Toledo? Lonely Planet, la mayor editora de guías de viajes en el mundo, elige estos días la mejor Ciudad Patrimonio Mundial de España para redescubrir cuando pase la pandemia. Y las dos finalistas son Córdoba y Toledo. La selección de la favorita se realiza en una encuesta popular a través del perfil de Instagram de Lonely Planet España (@lonelyplanet_es) y la cuenta atrás termina a las 19:00 de este sábado.

Desde que el pasado marzo empezara la pandemia de covid-19 y se restringieran los viajes, Lonely Planet ha animado a sus lectores con diferentes concursos encaminados a poner en el mapa destinos para cuando la vacuna permita volver a colgarse la mochila. Los Picos de Europa fueron escogidos como el Parque Nacional más bonito de España y Potes (Cantabria), como el mejor pueblo costero. Granada se impuso como el destino nacional más deseado por los españoles, mientras que asistir a una aurora boreal en el Círculo Polar Ártico es la experiencia más apetecible.

Ahora le toca el turno a la Ciudad Patrimonio Mundial que más tiene que ofrecer a los viajeros, una final en la que Córdoba cuenta con ventaja, con un récord de sitios protegidos por la Unesco: la Mezquita-Catedral, el Casco Histórico, Medina Azahara y el Festival de Patios.

Lonely Planet fue la primera serie popular de libros de viajes dirigida a mochileros y a viajeros de bajo presupuesto, y sus listas viajeras Best In Travel se han convertido en auténticas biblias para los aficionados a descubrir nuevos destinos. La editorial ha publicado alrededor de 500 títulos, con ventas anuales de más de seis millones de guías, así como programas de televisión y páginas web.

