Córdoba celebra el 28F: "Andalucía debe ser el centro del universo"

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba ha celebrado este viernes el 28F, reivindicando el orgullo de ser andaluz, recordando a Blas Infante y, como siempre, distinguiendo con la Bandera de Andalucía a diez personas e instituciones, desde las Ciencias y las Artes hasta el tejido empresarial y los Valores Humanos, que son ejemplo de la excelencia y del talento que atesora la provincia.

"Somos simplemente un botón de muestras de lo que es esta maravillosa provincia", ha replicado Manolo Lama en representación de todos los premiados en una gala que se ha celebrado en el Teatro Góngora, con la presencia de numeras autoridades y que ha estado presidida por el delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, y los consejeros de Justicia y Universidades, José Antonio Nieto y José Carlos Gómez Villamandos.

La cita ha comenzado con un mensaje de apoyo a los fallecidos en el incendio de Valencia, que ha trasladado Adolfo Molina. El delgado del Gobierno andaluz en Córdoba ha abierto el acto festivo reivindicando orgullo y sentimiento, y recordando figuras como Blas Infante o Alcalá-Zamora, presidente de la II República española, oriundo de Priego de Córdoba. Pero también ha dejado espacio para el análisis y la reflexión de la situación actual: "Nuestra provincia es líder si sus cimientos están fuertes, sin embargo, nuestra base económica, la agricultura y la ganadería, están sufriendo una crisis sin igual, padeciendo los efectos de la guerra en Ucrania y la sequía, y que están afectando especialmente al Norte de Córdoba".

Molina ha aprovechado la celebración de la autonomía andaluza para reclamar "infraestructuras necesarias" y "sin cometer errores del pasado", aludiendo a las conexiones entre embalses y estaciones potabilizadoras que ahora hacen falta y que no se acometieron cuando no había sequía. Después de lanzar un dardo claramente a los años de gestión socialista, el delegado ha puesto tierra de por medio, indicando que el problema "no entiende de soluciones de izquierdas y derechas", sino que "hay soluciones".

Los premiados

El periodista deportivo radiofónico Manolo Lama ha sido distinguido en la especial categoría de Fomento del Interés General de la provincia que cada año reconoce a una personalidad de la provincia. "Llevo Andalucía en la sangre. Me siento egabrense, cordobés y andaluz", a pesar de como él mismo ha recordado, naciera en Madrid y haya vivido allí su trayectoria profesional.

La Junta ha justificado el premio por la promoción que hace constantemente de Córdoba y de Cabra a través de las ondas de la Cadena COPE. Por su parte, el periodista ha agradecido que se premie a un tío que está a más de 400 kilómetros de su tierra, y se ha quitado mérito, asegurando que "en cada rincón de la provincia hay gente que se lo merece más".

Lama, escogido para hablar en representación de los premiados, ha improvisado un paseo por la provincia en el que ha ido desgranando las virtudes de cada uno de ellos, hasta acabar cantando un gol en el escenario, que subía de una vez al Montilla CF (premiado en la gala), al Córdoba CF y al Atlético Egabrense.

"Estoy seguro de que los diez estamos de acuerdo en dar las gracias a todos lo andaluces que han creído que tenemos que ser galardonados", ha comenzado su discurso. "Andalucía es el centro del mundo, lo siento así, y si Cabra es el centro geográfico de Andalucía, Andalucía debe ser el centro del Universo", ha bromeado, "con permiso de Casiana" (astrónoma hoy galardonada).

La primera Bandera de Andalucía, de Solidaridad y Concordia, ha sido para el Banco de Alimentos de Córdoba, que cumple 20 años de compromiso social en la provincia. Su presidente Juan José Cas ha indicado que, en la actualidad, la entidad colabora con 206 instituciones encargadas de distribuir los alimentos a más 24.000 personas en la provincia. Los eventos deportivos y las operaciones kilo son ya un clásico en el calendario, por donde han pasado desinteresadamente más de 20.000 voluntarios en estos años. De ellos se ha acordado especialmente su presidente, "gracias a los podemos atender a muchas personas".

El Real Centro Filarmónico de Córdoba Eduardo Lucena, fundado hace 145 años por el músico cordobés que le da nombre, ha recibido la Bandera de Andalucía por su Proyección de la Provincia. El archivero Rafael Asencio ha destacado algunos hitos en los que ha estado presente este centro cordobés, como la temporada de tres meses en Londres, en 1914, además de ostentar el titulo Real o la Medalla de Oro de Córdoba, otorgada en 1987. Además, se cumplen ahora 100 años de su participación en una película muda que se grabó en Madrid, cuando esto era un logro al alcance de pocos.

Actualmente, "el centro sigue vigente en al sociedad y con mucha fuerza, con tres secciones", ha recordado. Su presidente, Manuel Silva Pérez, ha hecho extensible su agradecimiento a todos los socios y al Ayuntamiento de Córdoba por la estrecha colaboración que mantienen.

Futuro Singular, por su parte, nació en 1970 como Apresur, "una asociación de padres y madres que buscaba mejorar la situación de hijos con discapacidad intelectual", ha explicado su actual presidenta Ángela Amate, que ha recogido el premio en la categoría de Valores Humanos.

La fundación ha ido ampliando la prestación de apoyos acompañándolos a lo largo de todo su ciclo vital. Actualmente ofrece servicios como la atención temprana a menores, recursos especializados, colegios de educación especial, centros de día, ocupacionales y residencias, así como centros de empleo. En total, la fundación tiene ocho centros en la provincia y da trabajo a 350 profesionales, atendiendo a 1.045 personas con discapacidad.

En la categoría de Artes ha sido distinguido el Coro de Ópera de Córdoba, creado en 1986, que a lo largo de su historia ha recorrido todo el territorio nacional cantando lírica. Su presidente, Rafael Montero Merina, ha señalado que están "inmersos en muchos proyectos de cara al 40 aniversario que cumplirán próximamente" y ha agradecido el premio al Ayuntamiento, Junta y Diputación por su apoyo, así como al IMAE y Cajasur como "principal mentor".

El Montilla CF ha sido premiado en Deportes por sus 50 años de historia, consolidado como una entidad futbolística de referencia en la provincia. Su presidente, Francisco José Mesa Priego, ha dedicado este reconocimiento de forma especial al presidente de honor del club, Miguel Navarro, recientemente fallecido. En el acto también ha estado presente Miguel Requena, ex-entrenador del club que dirigió al equipo en su histórico ascenso a Tercera División en la temporada 86/87.

Requena ha recordado algunos de lo momentos más importantes del club en los que él ha estado presente, resaltando el cambio de nombre, de Club Balompédico Alvear a convertirse en Montilla Vinícola CF.

En la categoría al Mérito Medioambiental ha sido galardonada la empresa lucentina Genaq, conocida por sus generadores atmosféricos de agua. La empresa surgió como proyecto de desarrollo del grupo Keyter para obtener agua potable a través de la condensación del aire con tecnología de la industria de refrigeración, puntera en Lucena.

"La solución que desarrollamos permiten reducir el impacto medioambiental del uso del agua por parte del hombre", que se hace en condiciones de escasez de agua o por mala calidad debido a la contaminación de los acuíferos, ha explicado el director general de la compañía, Carlos García. Sustantivamente, sus máquinas permiten reemplazar el agua embotellada y el uso de plásticos.

Bodegas Delgado de Puente Genil ha sido premiada en la categoría Economía y Empresas, por sus 150 años de historia. Una mediana bodega de quinta generación, consolidada en la provincia y con presencia en el territorio nacional que además ambiciona en abrirse al mercado internacional", ha explicado el presidente de administración, José Manuel Zurera, que ha agradecido el galardón de forma especial a los clientes cordobeses y pontanos que han dado vida a la bodega en estas quintas generaciones.

La escritora cordobesa Mercedes Guerrero, con gran aceptación entre el público español y norteamericano ha sido la distinguida en la categoría de Ciencias Sociales y Letras, ya ha subrayado que este premio "supone una consolidación y un reconocimiento a su trayectoria".

Guerrero se ha definido a sí misma como una "ávida lectora desde pequeña sobre la que siempre bullían historias en su cabeza", con vocación para escribirlas y que finalmente la impulsaron a abandonar su profesión en el sector turístico para dedicarse en cuerpo y alma a la escritura. La escritora cuenta con siete novelas escrita de las que ha destacado en este día Las Sombras de la Memoria, en la que hace pasear a sus personajes por la Córdoba actual.

Por último, en Investigación, Ciencia y Salud, la Bandera de Andalucía ha sido para Casiana Muñoz, astrofísica cordobesa de prestigio, que en su discurso ha recordado su paso por el instituto Luis de Góngora. Muñoz ha dedicado el premio a los estudiantes que tienen que decidir próximamente su futuro académico y se lo toma como un reconocimiento a la mujer en la ciencia, a la educación pública y al interés institucional por la física.

Actualmente trabaja en un observatorio de las Islas Canarias en el que dirige a un equipo de 50 personas y que estudiar qué es lo que forma y qué hace evolucionar a las galaxias para llegar a algo como la nuestra". Además forma parte de la delegación española de la ONU en Viena con la misión de potenciar y convencer de la necesidad de mantener el cielo oscuro y libre de la contaminación.