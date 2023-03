Casiana Muñoz Tuñón: "Si uno es ignorante, todo se bloquea y no tienes capacidad de decidir"

"Si uno es ignorante, todo se bloquea y no tienes capacidad de decidir". Es lo que defiende Casiana Muñoz Tuñón, astrofísica cordobesa investigadora y divulgadora científica, y subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) desde 2019. Una científica viva que ha dado nombre al instituto del barrio de Miralbaida, un centro educativo que llevaban esperando los vecinos de esta zona de la capital cordobesa desde hace más de tres décadas y que se ha puesto en marcha este curso escolar.

Casiana Muñoz Tuñón es de los escasos personajes de Córdoba en vida que ha logrado este hito, el dar nombre a un centro educativo, un hecho que ella ha calificado de "honor" en la visita que ha hecho a las aulas, un acto que ha contado con la asistencia de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo.

Los recuerdos que tiene la astrofísica, que reside en Canarias, de su Córdoba natal -nació en 1960 en el Hospital de la Cruz Roja- la llevan al Campo de la Verdad, "un barrio cada vez más bonito", ha señalado a El Día. Allí estudio en el colegio Santa Rosa de Lima, del que su madre, Casiana Tuñón, fue directora, hasta los 10 años.

"Luego, como tocaba entones, estudié en el instituto Luis de Góngora, y también guitarra en el Conservatorio", ha relatado. Con el tiempo y, por su afición al universo y a las estrellas, decidió estudiar Ciencias Físicas en la Universidad de Granada y siguió formándose e investigando hasta convertirse en subdirectora del citado centro canario, en el que sigue trabajando.

Alejado del centro de la capital cordobesa, el nuevo centro educativo que lleva su nombre antes era literalmente campo. "Aquí estaban los Olivos borrachos y esto era un descampado: había una iglesia y una escuela que era unitarias una para chicas y otro para chicos", ha explicado.

Eso de dar nombre a un instituto aun no lo tiene asimilado: "Ví mi nombre y parecía que era otra persona", ha confesado, al tiempo que ha reconocido que "hay premios que nunca imaginas que te puedan dar". No obstante, también ha afirmado que "me encanta que hayan pensado en alguien como yo con una profesión q que encuentren que es interesante; es algo un honor y un compromiso, yo lo llamo nuestro instituto".

Mensaje al alumnado

La astrofísica también se ha dirigido al alumnado del centro que lleva su nombre, algo más de un centenar. A ellos les ha dicho que "van a ser referente del futuro y, por eso, tienen la responsabilidad de dar". "Tienen que ser los mejores anfitriones y tienen que trabajar en equipo porque de otra forma el mundo no funciona", ha subrayado. En esta misma línea ha incidido en que solo con los estudiantes "el instituto será grande".

En su intervención también ha tenido palabras de agradecimiento para las familias del instituto, que tanto han luchado para su puesta en marcha. A ellas, ha dicho, "les debo lo que soy", pero también ha destacado el papel que juegan padres y madres en el vida de los centros educativos.

Muñoz Tuñón también ha hecho referencia a la casualidad de que el instituto se encuentre ubicado en la calle Escritora Gabriela Mistral y ha intentado hacer un paralelismo entre la vida de la autora y la suya propia, algo que ha calificado de "buena casualidad porque es como si el ciclo se cerrara".

Así, ha detallado que la poetisa Gabriela Mistral era chilena, país en el que se encuentran "los observatorios más importantes del hemisferio Sur", mientras que en España están los del Norte y "eso es un punto.

De la Premio Nobel de Literatura en 1945 ha recordado que "fue una mujer fuera de su época y luchadora y yo un poquito también porque no me guían las modas".

El hecho de que sus campos de trabajo sean tan dispares es, para la científica un hecho a destacar; al respecto ha anotado que Gabriela Mistral y ella "somos disparares en conocimiento, pero mostramos la amplitud de lo que se puede aprender. Somos dos madrinas diversas y confío en que nos usen como referentes".

La consejera de Educación, por su parte, ha señalado que el instituto "se está convirtiendo en un referente", al tiempo que ha destacado la trayectoria profesional de Casiana Muñoz Tuñón.

Casi treinta años de espera

Este centro, cuya construcción ha costado 5,8 millones de euros, cuenta con tres líneas de Secundaria Obligatoria, cuatro unidades de Bachillerato y un Ciclo Formativo, lo que supone que tendrá capacidad para un total de 530 alumnos. El edificio tiene una superficie construida de 5.040 metros cuadrados sobre una parcela con un total de 15.412 metros.

El instituto dispone, en la zona docente de Secundaria Obligatoria, de 12 aulas polivalentes para este nivel educativo, aula de Música, Dramatización y Audiovisuales, aula de Educación Especial con aseo adaptado, aula de Educación Plástica y Visual, aula taller y laboratorio, además de diez departamentos, biblioteca, gimnasio y vestuarios.