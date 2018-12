La Comisión Islámica y la Conferencia Episcopal critican que la polémica sobre la Mezquita está "fabricada"

El director del Secretariado de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Manuel Barrios, y el secretario de la Comisión Islámica de España (CIE), Mohamed Ajana Elouafi, han hablado de la polémica sobre la titularidad o el posible uso compartido de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Ambos representantes religiosos han asegurado "que no es un asunto que les preocupe ni está en su agenda".

"Es un tema que no está sobre la mesa actualmente", ha indicado Ajana. Barrios opina que es "una polémica creada falsamente por otros motivos", que "ha surgido de algunos grupos", sin especificar cuáles. "No es un tema ni que hayamos hablado (entre los representantes religiosos) ni que cause conflicto entre nosotros", ha zanjado.

"Hemos manifestado varias veces a los representantes de la Iglesia que no queremos que [esos grupos] nos utilicen para crear mensaje ni en uno ni en otro sentido. Si tenemos algún tema en concreto, sabemos el teléfono y hablamos directamente", ha añadido Ajana.

Clases de religión islámica

En un curso en el que más comunidades autónomas han introducido la oferta de religión islámica en sus colegios públicos y mientras el partido político Vox plantea eliminar estas clases en su programa electoral, Barrios apoya sin fisuras que se sigan impartiendo. Asegura también que es "inaceptable" no ofertarlas en lugares donde hay demanda.

"Creo que tienen todos los derechos del mundo los padres que quieran y son musulmanes a que sus hijos reciban clase de religión conforme a sus valores. Es un derecho fundamental que hay que respetar", ha manifestado Barrios. "A mí me duele que hay colegios y comunidades donde no se les permite tener profesores de su religión. Eso no es aceptable. Si se cumplen las condiciones, hay que ofrecerlo", ha añadido.

Por su parte, Mohamed Ajana ha recordado a los responsables políticos que "la clase de religión islámica es un derecho que dan las leyes, no es un favor que hace el director del colegio".