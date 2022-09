Qué alegría me ha dado ver otra vez a los chavales con sus mochilas y sus libros camino de los colegios, que anda que no se les nota por las calles, cuando entran y salen, que a mí es un sonido que me encanta. Yo no sé si es porque fui poco al colegio o por lo que sea, pero que me gusta y mucho, a pesar de las caras que llevan algunos por las mañanas.

El viernes vi a un nene, yo no creo que tuviera más de diez años, que casi lo llevaban a rastras, que no quería ir al colegio de ninguna de las maneras, pero de ninguna. Y anda que no tenían paciencia los padres, pero paciencia, que en otro tiempo yo no sé lo que hubiera pasado. Llevaba de remolinos que no se pueden hacer idea, pero remolinos, toda la cabeza plagada, que eso ni con cien peines se podía domar, normal con el genio que tenía.

Yo, la verdad, es que el poco tiempo que fui al colegio lo disfruté una barbaridad, que todavía tengo amigos de aquellos años y lo pasaba en grande, pero mucho. Y nunca me tuvieron que llevar a rastras, que yo recuerde, aunque me gustaba más estar en la calle, también lo reconozco. Es que lo mío con la calle viene de lejos, como ustedes se podrán imaginar. Que ha sido mi segunda escuela, pero tendría que haber ido más, mucho más, a la verdadera, a la importante.

Que ahora cuando veo a amigos que son eminencias en sus cosas, pues qué quieren que les diga, que a veces me pregunto si yo también habría podido. Pero eran otros tiempos, y a lo pasado, pecho, o hecho, que nunca me acuerdo bien de cómo es el dicho ese que se dice tanto.

Otra semana más muy bien nuestro Córdoba, pero bien de verdad, que hasta fuera seguimos jugando como en casa, metiendo goles y haciendo jugadas de Primera. Ojalá siga esta racha y ojalá podamos seguir soñando y dando un paso más, que es lo que esperamos todos los cordobeses.

Hablando del Córdoba, el otro día estuve en el Arcángel en la presentación del libro ¿Y tu Córdoba, qué?, que han escrito un montón de cordobeses y cordobesistas buenos, y que es una idea de Salvador Alba, el de Gestión y Calor, esa empresa que está en un montón de camisetas deportivas de nuestra ciudad. Y allí pude ver y saludar a los autores, pero también a jugadores legendarios de nuestro Córdoba, como son Valentín, Pedro Campos, Fermín o Javi Flores, que ahora es nuestro capitán.

Vaya rato bueno que pasamos, y vaya libro entretenido, que me lo ha regalado Cayetano y ahí ando todas las noches, dale que te pego. En fin, que seguimos con septiembre, y no malamente, que hasta ha refrescado y llovido un poquito. Pero que llueva más, que nos hace falta.