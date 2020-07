El Colegio de Enfermería agradece en un vídeo el trabajo de sus profesionales frente al covid-19

Diecinueve enfermeras de distintos centros sanitarios de la provincia de Córdoba han participado en un vídeo con el que el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba quiere rendir homenaje a todas sus profesionales y tomar nota de las experiencias que han vivido en la lucha frente al covid-19.

En él, estas profesionales reflexionan sobre los acontecimientos a los que se han enfrentado en los últimos meses, hablan de la incertidumbre generada por la irrupción repentina e inesperada de este virus hasta hace poco desconocido, sobre la falta de medios para protegerse y del impacto que eso ha tenido profesional y personalmente. Asimismo, hacen balance de lo aprendido y lanzan sus mensajes para el futuro.

Como explica el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, Florentino Pérez Raya, "queremos reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la humanidad de nuestras compañeras. Lo han dado todo, han trabajado durante horas y horas, más allá de los turnos y sin apenas protección, exponiendo su seguridad y la de sus familias, y gracias a eso no sólo se han salvado muchísimas vidas sino que hoy nos encontramos en una situación que dista mucho de la que teníamos hace apenas un mes".

Además de un reconocimiento, añade el también presidente del Consejo Andaluz de Enfermería y del Consejo General de Enfermería, este vídeo pretende dar a conocer cómo las enfermeras vivieron esos primeros momentos de la pandemia, la falta de material o la atención de pacientes que, desgraciadamente, a veces, se escapaban entre las manos.

En este sentido, Florentino Pérez Raya agradece "el tiempo y la colaboración de todos los que han participado en este pequeño homenaje y han compartido no solo su experiencia sino sus sentimientos y preocupaciones en los momentos más difíciles".

Y, en este punto, cabe destacar "el miedo compartido a contagiarse, pero no por ellos mismos, como se pone de manifiesto una vez más, sino por poner en riesgo a sus seres queridos". Estos profesionales también hablan de la soledad que han vivido los pacientes, separados de sus familiares, y de la suya propia en algunos momentos; y "e cómo han sido el nexo de unión con estos familiares en situaciones muchas veces dramáticas porque el desenlace ha sido fatal y el impacto que esto les ha supuesto emocionalmente.

Para dar un paso más, este vídeo supone una invitación a la reflexión. "No queríamos quedarnos solo en el homenaje; es momento de reflexión, de tomar nota y aprender de lo vivido, por eso hemos querido preguntar a nuestras profesionales por esas lecciones aprendidas y mensajes para el futuro que debemos tener presentes a partir de ahora para que no volvamos a vivir lo que hemos vivido o, al menos, como lo hemos vivido", explica Pérez Raya. Y entre esos mensajes, no faltan, como era de esperar, la necesidad de que se invierta más en sanidad, de contar con más profesionales y de reconocer el trabajo de las enfermeras como se merecen.

Testimonios

El proyecto ha tenido gran acogida entre estos profesionales, que no han dudado en participar para compartir sus vivencias, reflexiones o la situación de desconcierto que vivieron durante los primeros días de pandemia. Así lo refleja Francisco Rabanillo, enfermero del 061, que no imaginaba que algo así pudiera suceder "a pesar de haber vivido en los años 80 el VIH, las vacas locas, el zika o el ébola en África; pensábamos que todo eso había quedado atrás y formaba parte de los libros de historia".

Además del temor compartido a contagiar a sus seres queridos, el vídeo recoge el sufrimiento de las enfermeras cordobesas por "la soledad en la que se han visto los pacientes, así como la soledad en la que, a veces, hemos tenido que trabajar", cuenta Cristina Carrasco, enfermera del Hospital Reina Sofía.

A pesar de haber vivido en primera línea la peor crisis sanitaria de los últimos tiempos, estos profesionales han conseguido extraer el lado positivo y, como precisa Inmaculada Delgado, enfermera del Hospital Cruz Roja, "valorar lo que tenemos, ya que nunca somos conscientes de ello hasta que nos falta".

Ante la incertidumbre del futuro y la incidencia de una nueva ola de contagios, está "la certeza de la enfermería". Así lo transmite Rafael González Velasco, enfermero del Hospital Reina Sofía y del Hospital de Cruz Roja, que no duda de que "pase lo que pase, enfermería va a estar al pie del cañón y demostrará estar a la altura de las circunstancias".

El vídeo se difundirá a través del Colegio de Enfermería de Córdoba y estará disponible en el canal de televisión de Youtube Canal Enfermero. Asimismo, se ha realizado una versión de Whatsapp para que el testimonio de estas enfermeras y enfermeros, en representación de todas sus compañeras, se comparta y de esta forma lo vivido no caiga en el olvido.