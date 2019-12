Ciencia ficción: Género futurista con historia antigua

La mayoría de las personas recuerdan la primera película de ciencia ficción que vieron y que seguramente les cambió su forma de considerar este género. De la misma manera que relacionamos las aventuras de James Bond con autos de lujo, armas sofisticadas y hasta con un casino, también nos viene a la mente películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, Star Wars, y todas las sagas de súper héroes, entre muchas creaciones maravillosas en la que la ciencia ficción es el elemento principal.

Naturalmente, ese amor por el cine de ciencia ficción no nace realmente en la pantalla sino que sus orígenes se remontan en la literatura de este género, precursora de historias increíble. En el pasado, las historias de ciencia ficción no eran las más rentables, pero siempre fueron las que tuvieron más fanáticos fieles porque ofrecen la oportunidad de soñar e imaginar el futuro.

Joyas de la ciencia ficción

La primera película de ciencia ficción fue filmada en el año 1902, Un viaje a la Luna, en Francia. Se dice que es una adaptación libre de dos novelas: Los primeros hombres en la Luna de H.G. Wells y De la Tierra a la Luna de Julio Verne. La adaptación la realizó Georges Méliès, quien también fue el director.

Después de Un viaje a la Luna, llegaron muchas otras para consolidar el género, tales como Metrópolis (1927), en donde se plantean temas como la robotización maligna y la industrialización inhumana del trabajo, entre otros. Siete años después se estrena la novia de Frankenstein con el famosísimo Boris Karloff, en una historia que mezcla la ciencia ficción y el terror gótico.

Las imágenes lujosas al estilo de las grandes productoras de Hollywood llegan con El planeta prohibido en 1956. La MGM quiso diferenciarse de la gran cantidad de películas de ciencia ficción clase B que se producían en ese momento.

En 1968 llega una de la primera versión de la afama historia El planeta de los simios, en donde Charlton Heston era el intérprete principal, en el apogeo de su carrera. La película se convirtió en

un ícono que produjo una ola de amor por esta historia y una saga completa en diferentes momentos de la historia del cine.

El presente y el futuro de las películas de ciencia ficción

Sin duda, los avances tecnológicos nos han brindado una gran cantidad de películas de ciencia ficción con efectos especiales fantásticos, pero también los buenos escritores y guionistas crearon películas dramáticas y comedias como Contact, Man from Earth, La guerra de dos mundos, Ad Astra, Serenity, Tron, Okja, Dune, Gravity, Men in Black, Barbarella, Arrival, When the wind blows, Walle, Inteligencia Artificial, Under the skin, Mars attacks, E.T., La cosa y El marciano, entre otras muchas que han hecho que la historia de las películas de ciencia ficción sea exitosa.

El género de ciencia ficción abarca una gran cantidad de subgéneros como las películas de robots, de crítica social, de identidad, de monstruos, de catástrofes, etc. Seguramente, en el futuro real cercano van a surgir muchos más que desarrollen historias extraordinarias.