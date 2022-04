La Cata del Vino Montilla-Moriles cierra una esperada edición "que ha superado todas las expectativas"

La 37 Cata del Vino Montilla-Moriles ha cerrado sus puertas en una esperada edición "que ha superado todas las expectativas, siempre ha estado abarrotada. Ha habido una gran afluencia de público y ha sido un éxito total la fusión de vino y grastronomía. A diferencia de otros años, no hemos tenido obsesión con el número de visitantes", ha insistido el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles, Javier Martín. Una circunstancia "muy importante", para el responsable de la DO, después de dos años en los que la cita no ha podido celebrarse por la pandemia.

"Hemos contado con los mejores restaurantes de Córdoba y provincia y la gente ha valorado esa fusión, ha bebido buen vino y ha probado muy buenos platos", ha sentenciado Martín. Un total de 26 bodegas y ocho restaurantes cordobeses se han dado cita en la explanada de la Diputación provincial en esta 37 edición que comenzó el pasado miércoles, con el corte de cinta por parte de las autoridades, ha contado con numerosas actividades, novedades en vinos y platos típicos de Córdoba.

"La gente ha venido a probar las novedades que se han ofrecido en vinos; nuestras bodegas no han parado durante la pandemia y han estado investigando con el objetivo de sacar nuevos productos. Han sido un éxito los vinos jóvenes y la incorporación de los vinos de tinaja y también ha tenido mucho éxito el pedro ximénez sin crianza", ha asegurado el presidente del Consejo Regulador de la DO.

Martín ha apuntado que solo ha habido que lamentar una incidencia, por la excesiva afluencia de público el pasado jueves por la noche. "Las colas en la Cata son inevitables; no obstante, el público se ha comportado de manera fenomenal". Para el jueves por la noche se vendieron las 4.000 entradas disponibles vía internet y desde el Consejo Regulador ya se aconsejó que "si no tienes entrada no vengas a la Cata".

Además, el máximo responsable de la DO también ha destacado el hecho de que la lluvia haya hecho acto de presencia en esta edición, "una lluvia que siempre viene bien para nuestros agricultores y que ha tenido su momento especial, que siempre viene bien".

Las distintas jornadas de la cita han dejado estampas de colas, colas y más colas. Esa era la imagen las puertas y alrededor de los cuatro muros que definen los aparcamientos anexos al Palacio de la Merced, como si fueran la fortaleza de un castillo. Largas filas de personas, pacientes e impacientes, han aguantado estoicamente el calor o la lluvia durante bastantes minutos, esperando encontrar un hueco bajo la de la carpa que protege a los sedientos del elixir del dios Baco. Dentro, más colas para los que deben canjear el monedero con el que se pagan las consumiciones.

La 37 edición de la Cata acaba de cerrar sus puertas, "y ya comenzamos a preparar la edición del próximo año; además, antes, el próximo otoño, tendremos una nueva edición de Cata y Tapas", ha subrayado. El Montilla-Moriles Cata&Tapas Festival estuvo dedicado en 2021 al Centenario de los Patios y en él participaron un total de veintídos establecimientos gastronómicos de Córdoba y provincia.

Esta última edición de la Cata ha estado dedicada a la hostelería cordobesa y en ella ha habido un especial reconocimiento a los centenarios de de Bodegas Luque (1920) y Toro Albalá (1922). También han sido homenajeadas las 7.000 familias que viven de los vinos Montilla-Moriles, así como la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, por su 175 aniversario, y el Ejército de Tierra por la consecución de la Base Logística para la ciudad.