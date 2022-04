La Cata del Vino Montilla-Moriles lamenta las largas colas: "A quien no entró se le devolverá el dinero"

El consejo regulador de las D.O.P. Montilla-Moriles, organizador de la XXXVII Cata del Vino Montilla-Moriles, ha lamentado las largas colas que se formaron durante la noche del pasado jueves en los alrededores de la explanada de la sede de la Diputación de Córdoba, donde tiene lugar esta tradicional fiesta del mayo cordobés, después de que fuesen muchas las protestas de circularon por las redes sociales de personas que admiten haber estado más de tres horas esperando cola pese a tener un entrada comprada desde hace días.

Una de las causas de esas largas colas fue que "la gente no iba con la entrada y su código QR preparado cuando llegaba a la puerta, lo que ralentizaba todo", tal y como ha explicado Javier Martín, presidente del consejo regulador de Montilla-Moriles. "Avisamos durante la semana de que, quien no tuviese entrada, por favor no viniese, porque estaba ya todo vendido", ha explicado Martín, quien ha asegurado que "no esperaba tanta afluencia".

Con el cartel de "no hay billetes" colgado desde hace varios días, la llegada a formar cola de "muchas personas sin entrada fue la que provocó el exceso de personas esperando a los alrededores", ha comentado Martín, que ha señalado que "a todo aquel que no entró el jueves pese a tener entrada, se le devolverá el dinero".

Además, para que la situación no se repita en los próximos días hasta que la Cata termine el próximo 24 de abril, desde el consejo regulador han indicado que aplicarán "las medidas oportunas y necesarias, en coordinación con la seguridad del evento, para solventar esta circunstancia". Una de esas medida es, además de "reforzar al personal que estará en la puerta", abrirlas media hora antes, es decir, a las 20:30, pese a que los stands abrirán a las 21:00 como viene siendo habitual, mientras que la venta en taquillas se retrasa hasta las 22:30 o las 23:00.

"La organización ha procurado siempre subsanar esta circunstancia con los medios a su disposición y en ediciones anteriores han sido solventadas con la máxima celeridad posible, aunque siempre hubiese personas que hayan tenido que retrasar el acceso al recinto por tal circunstancia. La pandemia ha provocado cambios sustanciales en la organización de eventos públicos. En este sentido, todos conocemos situaciones no deseables y que nadie quiere que se vuelvan a repetir", ha defendido la organización.

El consejo regulador ha destacado que se ha limitado a cumplir "con todas y cada una de las recomendaciones y exigencias de las autoridades públicas, lo que ha motivado un control de aforo más exhaustivo con un doble control en el acceso al recinto". Por ello, "la organización lamenta, más que nadie, la situación vivida el jueves en los accesos al recinto de la Cata, pues superó todas las expectativas en cuanto a control de aforo", ha añadido.

Por último, la organización ha hecho hincapié en que "la gestión de las colas de acceso finalizó sin altercados ni aglomeraciones", algo que ha agradecido "a las fuerzas del orden, a la propia seguridad del evento" y "a la ciudadanía, la más joven, que fue la que pretendía disfrutar especialmente y a la que tal circunstancia quizás afectó en su momento de expansión en la Cata", tal y como ha explicado.