El alcalde de Córdoba reconoce que la situación del cogobierno es "insostenible" y convoca la comisión de seguimiento del pacto

"Insostenible". Así ha calificado la situación que atraviesa el cogobierno entre el PP y Ciudadanos el alcalde de Córdoba, José María Bellido, después de la situación esperpéntica vivida en las últimas 24 horas y protagonizada por el edil de Ciudadanos David Dorado, después de que anunciara que renunciaba a ser portavoz de su formación y apenas 12 horas después, tras un sinfín de declaraciones revocase, su decisión.

Después de una jornada cercana al sainete en Capitulares, el regidor ha hecho su propia valoración del caso, si bien, apenas tres cuartos de horas antes ya la había hecho el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, por lo que en un primer momento se ha remitido a sus declaraciones.

No obstante y, ante la insistencia de las preguntas de los medios de comunicación, ha considerado que Torrico "lo ha explicado muy bien" y ha anotado que es "la postura de nuestro partido". Y es que, Torrico ha calificado de "esperpento" la situación y ha recordado que Dorado fue cesado por "pérdida de confianza y lealtad con el Gobierno municipal y su alcalde, no por un asunto que esté en el juzgado" porque "no está implicado en ningún asunto".

Bellido, en la que ha sido su primera comparecencia tras el inicio del nuevo curso político después de las vacaciones estivales, ha explicado que esta misma mañana -a las 08:30, según ha dicho- ha mantenido una reunión con la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, y los dos han acordado que "íbamos a pedir una reunión formal de la comisión del seguimiento del pacto porque la situación -del cogobierno- es insostenible y no puede seguir así". Esta será la primera vez que se convoca esta comisión desde el inicio del mandato.

Pero, ¿cuándo tendrá esta reunión en la que se abordará el estado en el que se encuentra el cogobierno de populares y Ciudadanos después de los últimos acontecimientos? Pues, según ha avanzado el alcalde, "vamos a tratar de ordenar que sea mañana mismo", es decir, este miércoles 31 de agosto, y "ya veremos cómo acaba". Un argumento parecido al esgrimido por Torrico durante su comparecencia.

En esta misma línea, Bellido ha insistido en que "esto no puede seguir así ni un día más", al tiempo que ha reconocido que hasta el momento no ha hablado con el principal protagonista de todo este entramado, David Dorado. Por ello, el alcalde ha puesto de manifiesto que no será hasta mañana "si es que es mañana, para ver si hay forma de reconducir el pacto" entre ambas formaciones, que gobiernan en Capitulares desde 2019.

Dado el caos que se vivió ayer y el cruce de declaraciones entre los grupos de la oposición, que llegaron a pedir la dimisión del alcalde, Bellido se ha despreocupado por la imagen que pueda dar el Ayuntamiento de Córdoba. A su juicio, "hay que centrarlo en la persona que lo hace". "Estoy tranquilo con la imagen que doy", ha reconocido.

Es más, ha insistido en que desde que estalló el caso Infraestructuras "hemos tratado esta situación con mucha humanidad, anteponiendo las cuestiones personales, y con muchas responsabilidad para mantener el cogobierno".