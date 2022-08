Caso Infraestructuras: El PP tacha a David Dorado de "esperpento" y aclara que le cesaron por pérdida de confianza y lealtad

El Grupo Municipal del PP ha dejado clara cuál es su postura frente a lo que califica como un “esperpento” perpetrado por el concejal de Cs David Dorado este pasado lunes, cuando anunció su renuncia a la portavocía de su Grupo Municipal para, horas después, revocarla por el “supuesto caso Infraestructuras”.

Así, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, se ha remitido a noviembre de 2021, cuando Dorado fue cesado por “pérdida de confianza y lealtad con el Gobierno municipal y su alcalde, no por un asunto que esté en el juzgado” porque “no está implicado en ningún asunto”.

Torrico ha hecho referencia a "dos razones". Por una parte, "cuando se señala a la secretaria general de Infraestructuras", el Gobierno municipal llevó a la Junta de Gobierno Local su cese. En esa sesión, "Dorado, blandiendo un supuesto informe jurídico, votó en contra del cese de la coordinadora ya investigada por Fiscalía". En ese sentido, ha recordado que, "pocos días después, en una entrevista, arremetió duramente contra altos funcionarios de este Ayuntamiento que son de acreditada solvencia técnica y personal".

Con estas dos situaciones, Dorado, que tendría que tratar todos los días con estos funcionarios, "no podía seguir trabajando ni un minuto más en el Gobierno municipal".

Según Torrico, hasta ahora han "callado por la difícil situación" de Dorado, pero "ya no vamos a permitir más" porque "dice una mentira tras otra". Torrico ha reiterado que el Gobierno municipal "no tiene nada que ocultar" y remitió los informes que pidió Fiscalía. "No aceptamos presiones políticas de nadie, por eso el señor Dorado salió del Gobierno, no volvió y no volverá", ha aseverado.