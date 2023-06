Cantando bajo la lluvia, un musical de dos millones de euros, mil litros de agua y 25 personas en escena en Córdoba

El musical de los musicales, clásico del Hollywood dorado, Cantando bajo la lluvia llega a Córdoba, penúltima parada de una gira que ha pasado ya por Bilbao, Alicante, Sevilla, Málaga y ahora llega al Gran Teatro con sus ocho músicos en directo para 17 emblemáticos números musicales, mil litros de agua para ambientar la escena más icónica de la producción y un elenco de hasta 25 personas en escena.

Uno de sus directores, Manu Guix, es la cara detrás de muchos de los más exitosos cantantes de los últimos tiempos en España. Es más conocido por su vinculación con Operación Triunfo, donde ha sido director musical y profesor en todas las ediciones del programa, pero la realidad es que Guix es un hombre de tablas, de producir musicales, los mejores del país. Su unión con Àngel Llàcer ha hecho al público disfrutar en grande con las exitosas comedias musicales La Jaula de las Locas y La Tienda de los Horrores. Ahora dirigen el mítico musical de la película de Gene Kelly y Stanley Donen, que se podrá ver en la ciudad del 29 de junio al 2 de julio.

-Cantando bajo la lluvia es uno de los mejores musicales de la historia, ¿Da vértigo producirlo?

-Vértigo no, nos hace muchísima ilusión poder hacer esta gira de este espectáculo que es uno de los mejores musicales de la historia, suficientemente conocido por todo el mundo, con escenas y canciones muy emblemáticas y que además la presentamos con exactamente la misma producción que hicimos en Barcelona, no hemos hecho una versión reducida para escatimar en gastos y hacerlo más barato, quitar un par de músicos, no, la gente va a ver exactamente la misma producción y montaje que se hizo en Barcelona porque creemos que lo merecen.

-¿Le agrega esto un nivel de dificultad a la gira?

-Claro, estamos hablando de un espectáculo de gran formato, ocho músicos en directo, más de 25 personas en el escenario, 15 técnicos... Es una gran producción, más toda la escenografía, el sistema de agua, que caen mil litros en cada función, es muy grande.

-¿Cómo funciona ese sistema de agua y cómo se adapta a cada teatro?

-Es un circuito cerrado, porque en esta época que hay de sequía no estamos para malgastar agua, entonces utilizamos un circuito cerrado, el agua cae del techo del escenario, se filtra por el suelo a través de unas rendijas y cae en unos depósitos donde se filtra, se purifica y se vuelve a mandar hacia arriba para la siguiente función. Se instala en todos los teatros a los que vamos.

-¿Cómo fue el proceso de una producción que es tan grande?

-Los productores del espectáculo reunieron poco más de dos millones de euros para levantar la producción, montar todo el show, en el equipo artístico estuvimos un año y medio preparando el espectáculo, tres meses ensayando a tope tras los castings. Siempre son procesos largos, desde la idea hasta el estreno pueden pasar hasta tres años a veces.

-¿Tiene el sello propio de Manu Guix y Àngel Llàcer ?

-Creo que sí, Àngel y yo tenemos una manera de trabajar y hacer que plasmamos en todas las producciones que hacemos, aunque sí te diré que en Cantando bajo la lluvia hemos sido super fieles a la película, la gente que la ha visto y sea fan, cuando la vea, van a alucinar porque es extremadamente fiel, van a reconocer las escenas más importantes. Estamos jugando con un material de altísima calidad y la película es un referente que mucha gente tiene muy presente y hemos querido ser fieles y respetarla mucho.

-A nivel musical también ha sido un reto, al ser en directo...

-Sí, cuando tuvimos los derechos ya nos mandaron las partituras desde Nueva York y eran para unos 15 músicos, tuvimos que hacer una reducción para ocho músicos, pero la orquesta en directo es fundamental para este tipo de espectáculos.

-La historia se basa en adaptarse a una nueva realidad, algo que está muy vigente

-Sí, Cantando bajo la lluvia, a pesar de ser una comedia muy divertida, tiene un mensaje de: o te adaptas, o te quedas atrás, en este caso en esa transición del cine mudo al cine sonoro. La gente que tiene talento, es inteligente y tiene ganas de trabajar es la que consigue triunfar y seguir adelante y ese es el mensaje, la capacidad de adaptación que tenemos que tener, más en estos días. Los que sean capaces de adaptarse son los que seguirán adelante y eso se traslada a todos los ámbitos de la vida.

-¿Qué esperan del público en Córdoba?

-Esperamos una gran acogida, la verdad, venimos con toda la ilusión, vamos a presentar un espectáculo que nos ha costado muchísimo hacer, que ha sido muy difícil y costoso, pero que lo hacemos con toda la ilusión y estoy convencido de que la compañía va a dar lo máximo para una altísima calidad. Esperamos que la gente vea y sea capaz de apreciar el espectáculo de grandes magnitudes que es, donde se van a divertir, reír, bailar, cantar, van a emocionarse y vale mucho la pena.

-¿Qué próximos proyectos tienen?

- Estamos empezando a preparar el siguiente espectáculo musical, The Producers, que estrenaremos en septiembre en Barcelona, en el teatro Tívoli, y aparte yo sigo con mis giras de conciertos de mi último disco y los castings por España para Operación Triunfo en julio, septiembre y octubre y antes de que se acabe el año empieza la nueva edición de OT. Hace tres años y medio de la última edición y la gente empieza a tener muchas ganas, este año en Amazon por primera vez, estamos delante de una edición que volverá a dar la campanada, me da la sensación de que será algo grande.