CSIF replica a la alcaldesa que el personal no se ha incrementado

CSIF considera “muy sorprendentes” las declaraciones que realizó la semana pasada la alcaldesa de Córdoba en las que aseguraba que en sus cuatro años de mandato “se había esforzado por recuperar los servicios públicos que presta el Ayuntamiento, dotándolos de más recursos económicos y materiales”. Por el contrario, el sindicato recuerda que la pérdida de personal ha sido la tónica dominante tanto de los departamentos que forman parte de la matriz del Consistorio como de las empresas municipales, como es el caso del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco).

La sección sindical de CSIF Córdoba en el Imdeco señala que el mandato comenzó con una plantilla formada por 68 trabajadores tras haber sufrido dos expedientes de regulación de empleo (ERE) los años anteriores en los que se perdieron cinco puestos que, a día de hoy, no se han repuesto. Desde entonces hasta ahora se han perdido seis plazas por distintas circunstancias como jubilaciones o ceses voluntarios. Asimismo, tres bajas médicas llevan más de un año sin cubrirse.

CSIF Córdoba indica que en estos años el Imdeco ha asumido la gestión de las ocho salas de barrio municipales, que, al no disponer de personal suficiente, se han tenido que realizar contratos de prestación de servicios para no tener que cerrar las mismas. Del mismo modo, está previsto que este organismo municipal asuma la gestión de más instalaciones deportivas, “lo que agravará aún más el problema de falta de personal”. Además, se ha incrementado el horario de apertura de los centros de gestión directa, aunque se cuenta con menos trabajadores que al comienzo del mandato municipal, por lo que los responsables del Imdeco están modificando constantemente los horarios del personal u obligando a los empleados a realizar horas extraordinarias que tardan en abonarse un año.

CSIF destaca que ante esta situación la entidad dependiente del Ayuntamiento de Córdoba no tiene previsto ampliar la plantilla al no haberse negociado la oferta pública de empleo (OPE) correspondiente al año pasado. El responsable del Sector de Administración Local de CSIF Córdoba, Enrique Luque, lamenta que la alcaldesa no quiera reunirse con esta central sindical para tratar toda la problemática que arrastra el Imdeco, a pesar de las reiteradas solicitudes que se le han hecho de manera oficial.