El CIS otorga en Córdoba un diputado más al PSOE que perdería el PP

El PSOE sería el gran ganador de las elecciones generales en Córdoba si se tienen en cuenta los datos que el macrobarómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado como antesala a los comicios que se celebran el 28 de abril.

Así, según este sondeo, el PSOE lograría tres diputados, uno más de los dos que tienen ahora, y lo harían a costa del PP, que se quedaría con un único representante. La representación en el Congreso de los Diputados no cambiaría para Unidas Podemos y Ciudadanos, con uno cada uno. Y, frente al ascenso de Vox, el CIS cree que este partido no lograría escaño por Córdoba. De hecho Córdoba y Huelva son las dos únicas provincias de Andalucía en las que el CIS no ve posibilidades a Vox.

Si se confirman estos resultados, los diputados socialistas en el Congreso serían el ministro de Agricultura, Luis Planas, la que fuera delegada del Gobierno de la Junta, Rafi Crespín y el que ha sido diputado en la última legislatura, Antonio Hurtado.

Por el PP, solo Andrés Lorite defendería a su partido desde Córdoba, mientras que Marcial Gómez revalidaría su puesto en el Congreso y Martina Velarde sería la representante cordobesa de Unidas Podemos.

A nivel nacional, el PSOE ganaría con holgura las elecciones generales del 28 de abril, de tal modo que a Pedro Sánchez le valdría para su investidura o el voto de los diputados de Unidas Podemos con los nacionalistas, sin contar al partido de Puigdemont, o el de Ciudadanos. Según el barómetro del CIS publicado este martes, el PSOE contaría con una horquilla de 123 a 138 escaños, y un 30,2% de voto estimado.