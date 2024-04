CCOO interpone doce denuncias por vulnerar el convenio de comercio durante la Semana Santa en Córdoba

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha interpuesto una docena de denuncias ante la Inspección de Trabajo por vulneración del convenio provincial de comercio en lo que a los horarios especiales de Semana Santa se refiere en Córdoba y provincia.

La organización sindical ha recordado que ya había advertido de que "estaría vigilante para garantizar el cumplimiento de los horarios, como también lo estará la próxima Feria de Mayo de Córdoba, y de los derechos de las personas trabajadoras del sector y fruto de esta labor son estas denuncias". La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, ha explicado que "a raíz del anuncio del sindicato muchas personas nos llamaron para saber si era legal que su empresa le obligase a trabajar el sábado por la tarde o el Jueves Santo, llamadas algunas de las cuales dieron lugar a la presentación de denuncias ante la Inspección porque incumplían el convenio y los derechos de las personas trabajadoras". La mayoría de las empresas incumplidoras son cadenas de supermercados de Córdoba y la provincia que obligaron a su plantilla a trabajar el sábado por la tarde cuando el horario de Semana Santa establece que el sábado se trabaja cuatro horas en horario de mañana. "Si el trabajo hubiera sido voluntario y remunerado como hora extra no habría problema pero estamos hablando de imposiciones que, además, no van a tener ninguna contraprestación, ni siquiera en días de descanso", ha apuntado Merino. No obstante, Merino ha destacado que la inmensa mayoría del sector que se rige por el convenio provincial de comercio respetó el horario establecido en el mismo, aunque estaban en su derecho de abrir en festivos y fin de semana durante la Semana Santa conforme a la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

"Que la inmensa mayoría de los comercios decida no abrir el Jueves Santo o los Domingo de Ramos y de Resurrección pone de manifiesto la inutilidad de la ampliación de la ZGAT", ha afirmado la responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, quien ha destacado que "aún estamos a tiempo de llegar a un acuerdo para los meses de aplicación de la ZGAT (abril, mayo, septiembre y octubre) para reducir el impacto de la ampliación de horarios sobre la conciliación de las personas trabajadoras del sector, que el año pasado ya sufrieron los efectos perniciosos de un sistema comercial que solo beneficia a unos pocos".María José Merino ha insistido en que CCOO va a seguir vigilando que la apertura indiscriminada en festivos y domingos no se haga a costa de la necesidad de las trabajadoras y trabajadores. "El trabajo en festivos y domingos es voluntario y se paga como hora extra, salvo en las grandes superficies que se rigen por convenio propio, cuyas trabajadoras y trabajadores son los más perjudicados por esta apertura sinsentido", ha subrayado.

Además, CCOO ha hecho un llamamiento a las empresas y a su responsabilidad social, para que permitan a sus trabajadoras y trabajadores poder conciliar en días festivos destacados y en el único día de la semana en la que las personas pueden disfrutar plenamente de su familia y amistades.