CCOO advierte en Córdoba de que "la congelación de los salarios no se va a quedar sin respuesta sindical"

El movimiento sindical amenaza con una respuesta conjunta ante "la congelación de los salarios de los trabajadores que pretende la CEOE", con motivo del incremento de costes en las empresas y la subida de precios que está generando una pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores. Así lo ha confirmado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, antes de la inauguración de las III Jornadas Perspectiva que la organización celebra en el Palacio de Congresos de Córdoba bajo el lema Democracia y transformación social.

Sordo ha criticado la posición de la patronal de empresarios (CEOE) de "no mandatar a sus organizaciones empresariales ninguna subida salarial" y apostar por "subidas con una pérdida nítida de poder adquisitivo" de los trabajadores que no es de recibo y es "un suicidio económico para el país".

El líder sindical ha achacado que las empresas se dediquen a imputar el incremento de costes a los precios de sus productos y, eso no se termine traduciendo en una subida salarial, por lo que "toda la carga de la subida de precios energéticos la están pagando los trabajadores".

"Esta congelación de los salarios que pretende la CEOE no va a quedar sin respuesta sindical y CCOO, junto a UGT, van a dirigir una campaña creciente en torno a los convenios colectivos porque no vamos a asumir que ese incremento de costes los carguen los trabajadores", ha asegurado el secretario general.

"Si la cesta de la compra sigue muy alta, si las empresas mejoran sus márgenes y esto no llega a la mayoría social, no me cabe ninguna duda que el descontento social se va a incrementar. No me cabe ninguna duda, nosotros no vamos a contribuir a paralizar ese descontento sino que lo vamos a canalizar a través del conflicto dentro de lo más propio de un sindicato que es la negociación colectiva".

Cláusulas de revisión salarial

A pesar de la incertidumbre de la evolución económica favorable de España que llegará en función de la guerra y de los cambios geopolíticos, Sordo ha pronosticado que "la bajada de los precios, la energía, y la recuperación total del turismo, como en otros países, van a tardar y hará que el comercio internacional se resienta durante un tiempo". En ese contexto, Sordo ha insistido en que "la demanda interna de los países es decisiva para salir de la crisis" y en el caso de España "se basa en salarios, pensiones y prestaciones sociales".

En este escenario, el problema es la "inseguridad enorme" de los trabajadores por la subida de precios que "no dependen de España sino de un cuadro global que es el mundo", con la guerra y el precio de la energía. "Lo que pedimos son cláusulas de revisión salarial" que consistan en "plantear una subida inicial, ver cómo evolucionan los precios y si los precios están más altos que los salarios a final de año, que esa cláusula compense a los trabajadores por esa pérdida de poder adquisitivo".

Otras consideraciones

Además, Unai Sordo ha desglosado otras consideraciones en unas jornadas de "mucha importancia" para el sindicato como son estos "espacios de reflexión y organización colectiva". Sobre ello, Sordo ha destacado que CCOO no está solo para resolver los problemas de las nóminas, sino que "tiene un proyecto sociopolítico para tratar de condicionar y modificar la sociedad en una línea más justa, con salarios decentes, con servicios públicos, fiscalidad progresiva..., conceptos necesarios para que se reflexionen y se actualicen dentro del propio sindicato".

Con la perspectiva que le da estar en mayo de 2022, dos años y dos meses después del comienzo de la pandemia, el máximo representante de CCOO ha sacado pecho de la labor realizada por los agentes sociales junto al gobierno en las políticas laborales y económicas que se tomaron en la pandemia y "cómo han funcionado para dejar atrás la pandemia". Estas medidas, estuvieron "caracterizadas por la corresponsabilidad entre gobierno y agentes sociales para sostener más de tres millones de puestos de trabajo y salvaguardar miles y miles de empresas y que, en definitiva, el país no se fuera al sumidero", ha señalado.

Después de lo que ha definido como haber "salvado el empleo", ahora mismo, "los ritmos de la contratación indefinida, producto de la reforma laboral, nos permiten pronosticar que España va a bajar de una forma muy importante en los próximos años la tasa de temporalidad", ha apuntado también el tanto. Además, también ha lamentado que "esta corresponsabilidad está faltando ahora en las posiciones empresariales".