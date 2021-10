'Bancos rojos', un proyecto para concienciar sobre la violencia de género en Córdoba

Las delegaciones de Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba han impulsado el proyecto Bancos rojos, que consiste en pintar de este color distintos bancos del Distrito Sur de la ciudad y escribir en ellos frases sobre los buenos tratos.

La actividad se ha realizado con la colaboración de Coordinadora de Mujeres del Distrito Sur, concretamente con los grupos Asociación Mujeres Alba Guadalquivir, Asociación Vecinal Guadalquivir, Asociación Educativa Nubia, Fundación Don Bosco, Federación Kamira, Centro Social Rey Heredia, ADSAM (Programa Educativo de Servicios Sociales PAPI) y Consejo de Distrito Sur.

Los bancos que se han pintado de rojo están localizados en Libertador Andrés de Santa Cruz, Avenida de Cádiz, Calle Jerez, Jardines de la Plaza de Andalucía, Avenida de Granada , Plaza de la Unidad, Avenida de la Diputación y Avenida de Fray Albino.

Las frases que se han recogido están orientadas a la prevención de la violencia de género y están dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía del Distrito Sur desde el respeto y los buenos tratos. Dichas frases son, entre otras, Nací libre, vivo libre, Si las mujeres paran, el mundo para, Lo que no me hace bien, no me hace falta, Si con tacón te ves más alta, con amor propio te verás inmensa y Quererse a sí misma es revolucionario.

La primera teniente de alcalde y delegada de Igualdad y Cooperación, Isabel Albás, ha aplaudido esta campaña de concienciación y de sensibilización que nació en Italia en 2016 y que más tarde se ha extendido por España y Argentina. Albás ha destacado que el hecho de pintar los bancos de rojo es un acto no solo para recordar a las mujeres asesinadas, sino un modo de prevención y de enseñanza de que el amor nada tiene que ver con la violencia.

La delegada ha resaltado que esta actividad se enmarca dentro de la programación que la Delegación de Igualdad ha organizado con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista.