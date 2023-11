El Ayuntamiento de Córdoba da el primer paso para el parking subterráneo de Vallellano

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha sacado a concurso un contrato para estudiar la viabilidad del aparcamiento subterráneo en Vallallano, parking anunciado ya en varias ocasiones por el alcalde, José María Bellido. De hecho, se trata de una de sus grandes promesas electorales. Se trata de un contrato para el estudio geotécnico de la zona en la que iría ubicado. El aparcamiento ha sido bautizado como Puerta de Córdoba y concretamente iría ubicado en la intersección de las avenidas del Aeropuerto y Vallellano. El alcalde ya anunció que contaría con unas 700 plazas.

Según la memoria justificativa del contrato para el estudio geotécnico, tras su adjudicación, este tiene que estar listo en un plazo de dos meses. El presupuesto de licitación de este contrato asciende a 23.642 euros. Dicho contrato englobará el servicio de ejecución in situ de los sondeos de acuerdo con la ubicación requerida por el Servicio de Proyectos de la GMU, los correspondientes estudios geotécnicos y la redacción del informe técnico relativo al emplazamiento señalado. De acuerdo con dicho documento, el tipo de obra prevista es un aparcamiento subterráneo con un máximo de tres plantas.

Desde Urbanismo ya se habló de que este aparcamiento subterráneo tendría un presupuesto de ejecución de unos diez millones de euros. El Ayuntamiento pidió a la Unión Europea -Fondos Next Generation- un total de 13,2 millones de euros para la construcción este parking y el de la Plaza de Toros -7,5 millones de euros para el primero y 5,7 para el segundo-. Tras ello, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (Mitma) dio a conocer la resolución definitiva de la segunda convocatoria del programa de ayudas para implantar zonas de bajas de emisiones y promover la transformación sostenible del transporte público colectivo del Plan de Recuperación, a la que se acogía la petición del Ayuntamiento para llevar a cabo estas obras, y Córdoba no estaba en la lista de las entidades locales beneficiarias.

"El de Puerta de Córdoba dará un mejor servicio a la zona más turística de la ciudad; mientras que Ciudad Jardín necesita una reordenación urbanística de manera urgente y una de ella es la de los aparcamientos", puntualizó Bellido cuando anunció la petición de las ayudas.

Este jueves, el alcalde ha destacado que la idea es que el parking subterráneo de Vallellano tenga forma de cruz. "Es una necesidad que tiene la ciudad para seguir contando con aparcamientos cercanos al centro comercial. Esa ubicación del entorno de la zona de Vallellano es idónea para cumplir esa misión y facilitar la movilidad en toda la ciudad cerca del Casco sin hacer que los coches entren en esa zona", ha sentenciado.

Bellido ha recordado que "intentamos obtener fondos europeos para lograr financiación y no hacerlo con fondos propios, pero no la obtuvimos; algo que me parece incoherente dado que somos unas de las pocas ciudades que ya cumplimos en el tema de las zonas de bajas emisiones, requisito imprescindible para obtener esas ayudas". El alcalde ha añadido que tras el rechazo, "nuestra intención era la búsqueda financiación público-privado" para financiar el parking.

No obstante, ha insistido en que el primer paso para hacerlo realidad es el del estudio geológico y la ejecución de catas arqueológicas en la zona. "Una zona en la que, según los expertos, puede haber una menor incidencia de restos arqueológicos", ha insistido. "Espero que los estudios sean positivos y dar los pasos adelante para hacer realidad el aparcamiento subterráneo Puerta de Córdoba con la colaboración público-privada".

De hecho, en la zona muy próxima a donde se pretende ejecutar el aparcamiento subterráneo Puerta de Córdoba, en lo que ahora son los Jardines de Vallellano -construidos entre 1953 y 1955 sobre los terrenos de la antigua Huerta del Rey, conjuntamente con la avenida que significó la prolongación del Paseo de la Victoria hasta el Guadalquivir y la remodelación de los accesos a Córdoba desde Sevilla- se encontraron restos arqueológicos. Estos restos se han integrado en los jardines y entre ellos destaca la cisterna romana, popularmente considerada una tumba, que fue localizada casualmente durante los trabajos de apertura de la avenida y excavada por Samuel de los Santos Gener, quien fuera reputado arqueólogo cordobés y director del Museo Arqueológico de Córdoba durante más de tres décadas, entre los años 1925 y 1958., .