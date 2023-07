El Ayuntamiento de Córdoba aprueba los presupuestos para 2023 con solo el voto a favor del PP

El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene aprobados de manera inicial sus presupuestos para 2023; la aprobación definitiva será, en el mejor de los casos, a principios del próximo mes de agosto, tras el periodo de alegaciones. "Se hace de esta forma realidad una de las medidas prometidas por el alcalde, José María Bellido, para sus primeros cien años del nuevo mandato; por prudencia los dejamos preparados en el anterior mandato para que el nuevo gobierno posibilitara que entraran en vigor a finales de julio o principios de agosto", ha insistido al respecto quien los diseñó en el mandato anterior, el entonces edil de Hacienda y actual presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.

El presupuesto ha salido adelante en la primera sesión plenaria convocada por el equipo de gobierno popular -tras la de la de organización de la Corporación- con solo el voto a favor del PP, mientras el PSOE y Hacemos Córdoba han votado en contra y Vox se ha abstenido. "Era importante sacar las cuentas en julio, porque tenemos 20 millones de euros para inversiones que hay que ejecutar", ha sentenciado Fuentes, quien ha pedido disculpas a la oposición por el retraso en la aprobación de las cuentas.

La actual edil de Hacienda, Blanca Torrent, ha sido la encargada de presentar unas cuentas que aumentan un 3,4% con respecto a las de 2022 hasta alcanzar los 344 millones de euros, cifra que crece hasta los 469 millones de euros en el caso del consolidado -el que incluye las cuentas de las empresas y organismos municipales-. "Estos presupuestos han sido diseñados para apoyar el crecimiento de Córdoba", ha incidido Torrent, quien ha destacado que "han sido elaborados tras la cuarta bajada de impuestos que el equipo de gobierno llevó a cabo en el mandato anterior".

Torrent también ha defendido, entre otros aspectos de los presupuestos, que se trata de unas cuentas que incluyen partidas para la incorporación de 214 nuevos empleados municipales, "con lo que se apuesta por aprobar la dotación de personal del Ayuntamiento" y que contemplan 23 millones de euros en inversiones, reservando partidas para, por ejemplo, el coste de la urbanización de la Base Logística del Ejército de Tierra, la culminación del Anillo Verde Periurbano, "o los 230.000 euros que van destinados a la Policía Local y los 1,1 millones para la plantilla de bomberos; y también los 500.000 euros destinados al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero".

La edil de Hacienda también ha destacado los 1,2 millones de euros reservados para obras de inclusión y accesibilidad en la vía pública, los seis millones de euros que irán para la Gerencia Municipal de Urbanismo, "para terminar actuaciones como la de la reforma de la avenida de Trassierra" y ha insistido en que "en el presupuesto también queda clara la apuesta por las empresas públicas. "En dependencia, por inyección de la Junta de Andalucía, pasamos de 30 a 33 millones de euros", ha apoyado Fuentes.

Las postura del PSOE

"Son unos presupuestos chapuzas", ha sentenciado el portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, quien ha sentenciado que "no está ajustado al nuevo organigrama del Ayuntamiento, faltan en el mismo documentos importantes, como el de género, y estará en vigor en los últimos tres meses del año. Lo van a aprobar por la apisonadora de la mayoría absoluta, porque si no fuera así no saldrían adelante", ha defendido.

Hurtado ha insistido en que la ciudadanía quiere impulsos transformadores, "y este presupuesto es fantasma, anodino y nada transformador, "con una caída en las inversiones en más de 6,6 millones de euros; y un presupuesto transformador es un presupuesto inversor", ha puntualizado. El jefe de la oposición también ha criticado que se trata de una cuentas en las que "crecen mucho los gastos de funcionamiento, principalmente motivados por la compra de bienes y servicios, lo que implica una mayor externalización de los servicios públicos" y en la que se aumentan las transferencias corrientes "que van a colectivos, a ONGs y a terceros".

"No vamos a apoyar nunca unos presupuestos que, como es el caso, reducen los gastos en servicios sociales, la aportación municipal a la dependencia, así como en transformación digital baja, en los que se reduce la aportación a colegios y a las delegaciones de Cultura y Deportes; y que no abordan grandes retos de ciudad, como puede ser el empleo. La única luz de los presupuestos son las aportaciones que incluye para la Base Logística que ha traído a Córdoba el Gobierno de Pedro Sánchez, menos mal que nos queda esa luz", ha sentenciado Hurtado.

La postura de Hacemos Córdoba

La edil de Hacemos Córdoba Irene Ruiz ha tildado los presupuestos de 2023 de "esperpénticos" porque "estamos a 13 de julio y son irreales e inejecutables, ya que van a quedar solo cuatro meses para ejecutarlos". Y ha criticado asimismo que desde el equipo de gobierno "hablan de que son son integradores, sociales, sostenibles y equilibrados, pero la realidad es que las partidas del área social se ven reducidas y aminoradas".

No obstante, Ruiz ha relatado que "reiteramos en que nos ponemos al servicio de este Ayuntamiento para trabajar en los presupuestos de 2024, unos presupuestos que sean dialogados y participados, cosa que no ha ocurrido en los últimos cuatro años de mandato municipal, unos presupuestos que sean reales y ejecutables. Eso es en lo que tenemos que centrarnos, porque los de 2023 son un espejismo", ha defendido.

La postura de Vox

"El equipo de gobierno debe pedir disculpas porque una vez presenta los presupuestos tarde", ha sentenciado la portavoz de Vox, Paula Badanelli, quien ha añadido que se trata de unos presupuestos que antes de septiembre no van a entrar en vigor y que "no responden a las necesidades de la ciudad". Badanelli ha insistido en que "aún así nos vamos a abstener esperando de verdad que haya un cambio en la ciudad".

La portavoz de Vox, quien ha criticado, entre otras partidas, la inclusión de cinco millones de euros en subvenciones nominativas, no obstante ha tendido la mano al PP para empezar a diseñar los presupuestos de 2024, "un presupuesto que debe tener base cero para no arrastrar ninguna política de las que dejó la izquierda en esta Ayuntamiento".

Algunas cifras del presupuesto

El objetivo de estas cuentas, según ya apuntó el PP, es culminar los proyectos que ya estaban en marcha y vienen de años anteriores, entre los que se detallan la segunda fase del recinto ferial se llevará una partida de 500.000 euros, 600.000 el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Parque del Canal 2,5 millones de euros y 400.000 el de Levante, incluidos en ese Anillo Verde que es prioridad para la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Cuartel de Lepanto 300.000 euros o la rehabilitación de La Corredera, que tiene prevista una inversión de 250.000 euros en este presupuesto. Son todos proyectos que ya se han presentado, no hay ninguna novedad en inversiones.

Participación se llevará 1,4 millones de euros para el centro cívico de Noroeste, los bomberos se llevarán una partida 1,17 millones de euros para edificios, maquinarias, mobiliario y transporte, el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones medio millón de euros, aparcamientos 250.000 euros, 200.000 para la casa de solidaridad de Levante, la avenida de Trassierra 300.000 euros, misma cifra que el cuartel de Lepanto.

Con todo ello, algunas delegaciones y empresas municipales aumentarán considerablemente sus ingresos, mientras que en otras bajarán motivado por la Base Logística del Ejército de Tierra, que se llevó partidas muy importantes el año pasado y que en este 2023 ya no están contempladas. Presidencia sube un 24%, Participación Ciudadana un 46%, Inclusión lo hace en un 66% y Mayores 8,8%. Asimismo, Solidaridad cae como consecuencia del año expansivo del Covid, presentando ahora "un presupuesto más real", igual que Recursos Humanos, mientras Sostenibilidad y Medio Ambiente sube un 12%, el Imgema 0,20%, Sadeco un 14%, Cecosam 4,2%, Infraestructura un 7%, Gestión y Hacienda un 6% y Urbanismo cae -1%.