El Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha un plan para agilizar los trámites del padrón

El Ayuntamiento de Córdoba va a poner en marcha un "plan de choque" para agilizar los trámites de los ciudadanos con temas relacionados con el padrón municipal. Así lo ha anunciado la edil de Gestión, Cintia Bustos. "Al igual que éramos conscientes de que una de las tareas que quedaban pendientes del anterior mandato municipal era la del refuerzo del servicio de limpieza de la ciudad a través de su reorganización, algo que ya se ha puesto en práctica a través de Sadeco, también lo éramos de que uno de los problemas que afectan al ciudadano era el servicio del padrón municipal", ha explicado.

"Por ello, y como ha ocurrido con la limpieza, otra de las primeras medidas que hemos tomado en este nuevo mandato ha sido la trabajar en un plan de choque que nos ayude a agilizar y poner fin a ese problema histórico que somos conscientes de que existe con el padrón", ha añadido. Ese atasco en la tramitación del padrón se hace evidente a través de los cientos de llamadas que el Ayuntamiento recibe a diario para ello, con un gran número de peticiones aún por tramitar.

La edil de Gestión ha explicado que el plan de choque incluye una instrucción con la que se pretende "agilizar los procesos del padrón, entre ellas suprimiendo audiencias previas que se necesitaban con los funcionarios de la administración, como eran las de aquellos casos de registros especiales donde se necesitaba de una renovación continua cada dos años". Bustos ha indicado que yo no será necesario que se haga de manera explícita o presencial sino que el Ayuntamiento actuará oficio una vez que el ciudadano no haya presentado esta renovación pasado este tiempo. "De esta manera conseguiremos que no haya que ir de manera duplicada hasta el registro, disminuyendo el número de visitas que tendrán que recibir estos funcionarios", ha relatado.

Otro de los puntos que recoge esta instrucción, "que sin duda es uno de los más llamativos", es el que tiene que ver con los documentos para poder acreditar tanto la identidad de la persona que se quiera empadronar como el título que legitime la ocupación de la vivienda. La edil de Gestión ha detallado que en el caso de los títulos que acreditan la identidad se mantendrán, como hasta ahora, el libro de familia, el documento acreditativo de nacionalidad o cualquier título que legitime la ocupación en la vivienda en la que se va a empadronar un usuario.

Para detallar que en el caso que legitiman la ocupación habrá que presentar o "el título de propiedad, que basta con la escritura, el contrato de compraventa o la nota de registro". Además, ha añadido que se puede pasar a un contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso de residencia habitual acompañado del recibo del alquiler de los últimos tres meses. Y en el último caso "también será válida la aportación de recibos de suministro de luz o de agua, siempre y cuando sean menores o inferiores a los tres meses". "Con ello lo que queremos es agilizar no solamente la documentación sino también el trámite para intentar poner fin a ese problema del que somos conscientes que afectan a los ciudadanos de Córdoba", ha insistido

La edil de Gestión ha informado asimismo de que se va llevar a cabo la contratación de un call center "con el que se agilizará también el Servicio de Atención al Ciudadano vía telefónica". "Seguimos trabajando en la mejora de la administración electrónica para conseguir un programa que se adecue a las necesidades del servicio del padrón, con lo que queremos facilitarle la vida al ciudadano, que sean las menor visitas posibles las que necesite realizar a la administración y por supuesto que no sea tedioso conseguir la documentación que se le requiera y acredite su residencia", ha puntualizado.