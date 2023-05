El Ayuntamiento de Córdoba proyecta un gran bulevar verde en Campo Santo de los Mártires, "en la puerta de entrada al Casco Histórico". Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José María Bellido. El objetivo del Consistorio es el de conectar la trasera de la biblioteca provincial, en Amador de los Ríos, con la calle Torrijos, con la Mezquita-Catedral. "Ya hemos empezado las negociaciones con la Junta de Andalucía para poder llevarlo a cabo. Se trata de una actuación ambiciosa que viene reflejada en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) y que se acometería desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)", ha detallado el alcalde.

Para ello habrá que actuar en el muro que continúa desde Campo Santo de los Mártires hasta Teresa Jornet. "Es un muro que tapa una zona que ahora es simplemente de aparcamiento de coches y de acopio de materiales, que está entre la biblioteca provincial de Amador de los Ríos y el Palacio de Congresos". ha detallado Bellido. Las actuaciones se llevarían a cabo después de firmar un convenio "con quien es la propietaria de los terrenos", la Junta de Andalucía. "Queremos crear ahí una gran zona de bienvenida y una continuación de la zona verde de Campo de los Santos Mártires con un muro permeable, que permita el paso", ha insistido el regidor.

Bellido ha recordado que la actuación estaba valorada en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico en más de 600.000 euros, "aunque con el paso del tiempo seguro que ya está rondando el millón de euros", ha puntualizado. "Además de ganar una gran zona de bienvenida para quien nos visita y una gran zona verde para la ciudad, pero, sobre todo, ganaremos una nueva conexión desde Campo de los Santos Mártires hasta la calle Torrijos, porque hay posibilidad de conectar lateralmente desde el Palacio de Congresos estas calles, ganando una nueva calle para Córdoba también", ha sentenciado.

El alcalde ha apuntado que "ahora es el momento" para poner en marcha esta actuación, argumentándolo en que se va a producir el traslado, "si todo va bien, después del verano", de la biblioteca provincial a la Biblioteca del Estado, ubicada en los jardines de Los Patos, "con lo cual, ya se puede actuar en el patio trasero de la biblioteca provincial, al quedar esta sin uso". Y también lo ha argumentado refiriendo que también están a punto de finalizar las obras del Palacio de Congresos, "y no tenía sentido actuar en esa zona cuando iban a estar pasando camiones para esas obras".

Bellido ha relatado que el Ayuntamiento intentará financiar la obra, "una vez que tengamos la disposición del suelo", con fondos europeos Next Generatión "que están saliendo para patrimonio y casco histórico". "No obstante, esto no condiciona para nada el futuro de esta actuación que cambiará totalmente la fisonomía de la zona; si no puede ser con fondos europeos, lo haremos con fondos propios", ha relatado el alcalde.

Otras actuaciones en la zona

El presidente de la GMU, Salvador Fuentes, ha anunciado que ya se han adjudicado las obras de cambio de firme de la calle Campo Santo de los Mártires. Las actuaciones las llevará a cabo la empresa cordobesa Serrot con un presupuesto de 58.879 euros. "La obra no va a empezar hasta que no acabe la Feria por razones de movilidad, ya que esta calle es estratégica para los taxis y la Feria necesita de esta calle como salida de dichos taxis", ha detallado Fuentes. Estas actuaciones se desarrollarán durante tres meses.

El alcalde ha insistido en que la calzada actual de la calle Campo Santo de los Mártires "está muy deteriorada y bacheada por la presencia y la entrada continua de autobuses turísticos de gran tamaño que paraban en la avenida del Alcázar y cuya ruta se salida obligada era por esta calle. Ya los autobuses no pasan por esta zona, no tienen permiso para ello, ya que la parada se ha cambiado de lugar". Bellido ha relatado que se trata de una obra sencilla "ya que se trata simplemente de reparar el adoquín, pero es un obra muy importante para los vecinos que hemos tenido que encajar en el tiempo. Era evidente que en Semana Santa y en el Mayo Festivo no se podía hacer por motivos de movilidad", ha sentenciado.

Además, el alcalde ha destacado otro proyecto de la zona, el del antiguo mercado de Alcázar Viejo, "que ya se está convirtiendo en lo que será un futuro centro tanto ciudadano, como para personas mayores, para dar servicio a lugares como Vallellano, Fleming y Alcázar Viejo, que a pesar de ser un barrio joven, la gente ha ido cumpliendo años y necesita este equipamiento". "Esta actuación va a buen ritmo de ejecución y esperamos terminarla pronto", ha incidido.