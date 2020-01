¡Ay, cómo os gusta la fiesta en Córdoba!

En mis tiempos de estudiante de Periodismo en la Complutense de Madrid, a uno de mis compañeros de clase, madrileño híbrido de castizo y pasota y de nombre Enrique, no fui capaz de convencerlo de que es incierto ese tópico nacional de que en Andalucía siempre estamos de juerga y con chistes en la boca. Quizás sea porque no le supe predicar con el ejemplo, vaya usted a saber.

El caso es que mi compañero era muy dado a repetirme entre cerveza y cerveza una frase que al final grabó a fuego en el lapidario de mi existencia: “andaluz, ¡ay, cómo os gusta una fiesta en Córdoba! Y en cierta medida o en toda la medida llevaba razón.

Muchos y muchas son los y las cordobeses y cordobesas que se saben ya de memoria el calendario de fiestas populares de Córdoba 2020. Ese calendario comienza –tras la pertinente Nochevieja– con la Cabalgata de Reyes del 5 de enero, que siempre será recordada por el desfile de unos apocalípticos personajes de Toy Story que, o se había puesto hasta arriba de alcohol –vamos a ser bien pensados– antes de pasear por las calles de la ciudad o habían sido pasto de los zombis tras incorporarse como extras al reparto de The Walking Dead –sea como sea, demostraron que los niños de hoy en día ni se extrañan de nada, ni se asustan de nada–.

Tras esa inolvidable cita, ahora toca –entre los próximos 24 y 26 de enero– el Mercado Medieval, una cita que aprovechando que el Guadalquivir pasa por la ciudad califal y que se celebra en el entorno del histórico río, pierde el apellido Medieval para ganar el de Temático y deja de estar basado exclusivamente en la Córdoba cristiana para sumar las otras córdobas: la musulmana, la judía ¿y la romana? –el Ayuntamiento ha dicho que también se recreará Corduba–.

El mercado cambia, sí, pero ¿volverá, suma y sigue, como en ediciones anteriores, la ya tradicional denuncia de Facua sobre las condiciones en las que mantienen los puestos la carne que se consume en el mismo? Facua aún parece no haberse enterado de que de insalubridad nada, esa forma de mantener la carne es lo más parecido a cómo se hacía en los tiempos que recrea la cita. Venga, a comer con las manos y a eructar cuando se consuma la pierna de cordero o la de cerdo, que eso es señal de buena salud.

Carnaval, carnaval, tú te vienes, tú te vas. Córdoba tiene semanas después otra tradicional cita, esta vez con Don Carnal, entre el 9 de febrero y el 1 de marzo. El Concurso de Agrupaciones Carnavalescas será del 11 al 21 de febrero; y la fiesta callejera en honor a ese señor del desenfreno disfrazado y con cabeza, del 22 al 29 de febrero. El The End a la cita, el 1 de marzo con el desfile del Carnaval.

Toca tomar carrerilla porque si no no me caben el resto de las fiestas populares de 2020 en este texto, que son muchas. La Semana Santa se desarrollará del 5 de abril al 12 de abril. La Fiesta de la Virgen del Belén será el 19 de abril y la romería de Santo Domingo, el mismo día. La Cata de Vino Montilla-Moriles, del 22 al 26 de abril, día este último de la Batalla de las Flores. El Concurso de Cruces de Mayo, del 30 de abril al 3 de mayo, fecha en la que la romería de la Virgen de Linares también será protagonista.

El Festival y Concurso de Patios, será del 4 al 17 de mayo; y del 23 al 30 de mayo, la Feria de Córdoba en Honor a Nuestra Señora de la Salud. La Noche Blanca del Flamenco será el 20 de junio y el Festival de la Guitarra la primera quincena de julio. La Velá de la Fuensanta volverá del 4 al 8 de septiembre y Cabalcor 2020, del 17 al 20 de septiembre. Cosmopoética discurrirá del 25 al 4 de octubre y el Festival Flora, del 16 al 25 de octubre. El Programa de Navidad será del 1 de diciembre al 6 de enero y la Nochevieja y la Fiesta de Fin de Año volverán a poner punto el punto final al calendario festivo de Córdoba, un calendario festivo que, sí, Enrique, hace bueno aquello de “¡ay, cómo nos gusta la fiesta en Córdoba!”.