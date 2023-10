Aucorsa mantendrá sus precios en 2024 con la duda de si continuará la subvención del Gobierno

Aucorsa mantendrá sus tarifas en 2024, según recoge la memoria del presupuesto de la empresa municipal de autobuses para el próximo año. Son las mismas tarifas de los últimos años que ahora no se le están cobrando a los ciudadanos. No obstante, los precios multiviajes experimentarán un 50% de subida si el Gobierno central no continúa subvencionando, como ocurre hasta final de 2023, los abonos del transporte público, ayuda que puso en marcha a raíz de la Guerra de Ucrania y tras el varapalo que para el transporte público supuso la pandemia. Hasta el 31 de diciembre de 2023, por ejemplo, el viaje con bono-bus cuesta 0,36 euros, por los 0,72 que costaba antes de esa ayuda del 30% que aporta el Ejecutivo, a la que se suma otra rebaja, en esta caso del 20%, del propio Ayuntamiento.

Los precios fijados por Aucorsa para 2024 supone que el billete sencillo siga costando 1,30 euros y el billete especial, 1,60. Además, la tarifa de la tarjeta del bono-bus ordinario se establece en 0,72 euros por viaje; la del bono-bus de servicios especiales, en 1,36; la del bono-bus de estudiantes en 0,58; y la del bono-bus de familia numerosa en 0,64 euros el viaje. El transbordo seguirá siendo gratuito. Asimismo, la tarifa de la tarjeta 30 días se fija en 33,00 euros; la de la tarjeta joven en 28,00; la tarifa de la tarjeta pensionistas en 1,00 euros al mes; la de la tarjeta turística 24 horas en 5,00 euros; y la de la tarjeta 72 horas en 10,00 euros. En el caso de que continúen esas rebajas del Gobierno central y de la propia Aucorsa, excepto las de los billetes sencillo y especial, las tarifas continuarán siendo un 50% más baratas.

En la memoria se insiste en que en lo que respecta a la evolución de los ingresos de la empresa procedentes de los viajeros, "esta reducción de tarifas ha tenido un efecto llamada sobre los usuarios del servicio que, aunque significativa, no ha alcanzado aún la cifra de viajeros de 2019 aunque sí se ha elevado el nivel de ocupación sobre los meses precedentes a la implantación de las medidas".

Asimismo, mantiene que el efecto sobre los ingresos, sin embargo, ha sido menos significativo debido a que al estar bonificados sólo los títulos multiviajes para así favorecer al usuario habitual de transporte frente al esporádico, muchos de los usuarios de billete sencillo se han trasladado a títulos bonificados, "habiéndose producido una significativa reducción de la tarifa media que ha provocado que, pese al aumento de viajeros, los ingresos por tarifa se hayan visto reducidos".

No obstante, en el texto se reconoce que "hay que tener en cuenta que este trasvase de unos títulos a otros es una medida que se llevaba buscando desde la empresa desde hace tiempo, dado que el uso de tarjetas sin contacto para el pago de los desplazamientos evita el empleo de dinero en metálico, con las dificultades que su gestión supone y mejora el acceso al servicio, dándole más rapidez al embarque y favoreciendo la movilidad al anticipar el momento de la adquisición del título de viaje".

En Aucorsa insisten en que, a la hora de las elaboraciones de los últimos presupuestos, las previsiones de ingresos y viajeros desde la llegada de la pandemia han sido difíciles de hacer porque las diferentes medidas restrictivas a la movilidad, el confinamiento, las limitaciones de aforos, etc. han marcado los tres últimos años. Así, el último ejercicio considerado normal a los efectos de movilidad fue el 2019, en los que los viajeros alcanzaron la cifra de 19.727.655 y unos Ingresos por tarifas fueron 11.863.972€ (tarifa media equivalente a 0,6014 euros por viajero).

"Desde ese último ejercicio con un servicio prestado con cierta normalidad, las evoluciones en viajeros e ingresos han sido erráticas por las circunstancias sanitarias primero, restricciones a la movilidad después y finalmente por el efecto de las medidas establecidas para paliar las consecuencias de la Guerra de Ucrania (ayudas a la movilidad por encarecimiento de los combustibles)", se relata en la memoria.

Aucorsa espera cerrar 2023 con 19,8 millones de viajeros, con lo que se superaría la cifra anual de usuarios por primera vez desde 2019; y con unos ingresos de 6,9 millones de euros, a los que sumándole las bonificaciones del Gobierno y del Ayuntamiento se llegaría hasta los 11,6 millones de euros, todavía por debajo de la cifra de 2019. "La forma de pago influye mucho sobre la cifra final de ingresos dado que la diferencia entre la tarifa más cara, el billete sencillo de 1,30 euros y la bonificada más habitual, el bono-bus de 0,72 euros, hay una diferencia del 44,61%", relata la empresa pública en la memoria del presupuesto de 2024.

Los viajeros previstos para 2024 por Aucorsa se sitúan en 19.928.700 "en base al comportamiento de los últimos meses", lo que, con las tarifas previstas, supondría una cifra de ingresos -unos 11.900.000- superior a la real de 2019 por primera vez desde el inicio de la pandemia, siendo la tendencia de los últimos meses de un incremento de viajeros por encima de los que había en esa época, ampliamente superado en el mes de septiembre con los últimos datos registrados. Estos ingresos por viajeros para 2024 están cuantificados sin tener en cuenta las posibles subvenciones del Gobierno y del Ayuntamiento.