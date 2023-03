El Archivo Histórico Provincial de Córdoba acogerá dos partidas de rol sobre el folclore cordobés

El Archivo Histórico Provincial de Córdoba es algo más que es el lugar donde se conservan los documentos públicos generados en el ámbito de la provincia de Córdoba desde el siglo XIII. Y es que, durante el fin de semana del sábado 25 y el domingo 26 de marzo, este edificio que fue la antigua iglesia de Santo Domingo de Silos, se convertirá también en un escenario ideal para la diversión, el entretenimiento y, por supuesto, el conocimiento de las leyendas que rodean a la ciudad.

El motivo que transformará al Archivo Histórico Provincial de Córdoba en un lugar de ocio es que, en uno de los lugares más especiales como es su capilla gótica del siglo XVI, se han organizado dos partidas de rol simultáneas. Ambas están inspiradas en la historia y el folclore cordobés, es decir, en ellas se tratan las tradiciones, leyendas, creencias y costumbres populares cordobesas. Sobre todo una de las dos partidas, la nombrada como La prudencia de los necios, recreada en cómo en 1570, las Cortes fueron trasladas a Córdoba por orden del rey y junto a ellas, viajaron a la antigua capital del Califato las corruptelas, los tejemanejes y las confabulaciones de aquellos que rodeaban a Felipe II.

"La ambición humana no conoce límites. Quien no tiene el poder, lo busca desesperadamente, y aquel que lo ostente, siempre ansía más. En esta aventura, los personajes se verán enredados en las manipulaciones de los nobles y cortesanos que pululan en el enrarecido ambiente de la corte de Felipe II", cuenta la descripción del juego.

La otra partida, llamada Lo que el oro esconde, es más terrorífica, al puro estilo de casa encantada, pues trata de una casa de la calle San Pablo sobre la que cierne "una leyenda que no todos los cordobeses conocen y que no deja dormir a sus vecinos. En la Córdoba de los años 20, una familia de forasteros llegará a la ciudad buscando una vida más tranquila, mudándose y pretendiendo reformar el antiguo Palacio de Orive. las obras en el edificio despertarán la antigua leyenda y sus inquilinos no tardarán en experimentar sucesos que trastocarán sus vidas haciendo peligrar sus cordura", cuenta la descripción del juego de rol.

Estas originales recreaciones surgieron cuando a Agustín Rámirez, graduado en Historia y encargado de la digitalización de la documentación del siglo XVI del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, se le ocurrió, a raíz de presenciar la exposición Córdoba, capital de un imperio. La visita de Felipe II en 1570 que se estrenó en este centro en septiembre de 2022 y que explica el paso de Felipe II por la ciudad durante una época gloriosa; la idea pionera de hacer un juego de rol ambientado en la historia del monarca y el folclore cordobés dentro del propio edificio.

Así, Agustín, junto a su compañero Miguel Coca, serán los masters, es decir, los encargados de digirir los dos juegos de rol desde dentro de cada partida. Las dos partidas se harán de forma simultánea durante el 25 y el 26 de marzo y estarán divididas en dos turnos: de mañana (10:00 a 13:00) y de tarde (17:00 a 20:00). Es decir, las partidas se desarrollan las dos a la vez durante todo el sábado, y lo mismo ocurrirá el domingo con dos partidas nuevas y jugadores distintos.

"El sistema de juego es conocido como Ratas en las paredes. Tiene una mecánica muy sencilla y una tirada de dos dados de seis. El juego es muy asequible, no hace falta haber jugado antes a rol para participar, por eso está a abierto a personas desde los 16 años en adelante, sin edad", explica el organizador, quien admite que el objetivo, además de pasar un buen rato, es "dar a conocer el Archivo y hablar del ambiente de la Córdoba del siglo XVI, sus corruptela y sus tejemanejes".

Por motivos de aforo, solo podrán inscribirse 32 personas, 16 jugadores por día, aunque si la idea funciona, Agustín se propone seguir organizando en el futuro nuevas partidas de rol en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba para que todos puedan disfrutarlas al máximo. Los participantes solo tendrán que llevar ganas de divertirse y mucha imaginación, pues el juego es totalmente gratuito y las inscripciones se pueden solicitar a través del correo electrónico (se atenderán por orden de llegada): informacion.ahp.co.ccul@juntadeandalucia.es