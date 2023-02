¿Qué se esconde bajo la zona de aparcamientos de la Diputación de Córdoba?

Las catas arqueológicas que se llevan a cabo en la explanada de la Diputación de Córdoba continúan desarrollándose conforme al proyecto de excavación presentado, y autorizado por la Delegación de Cultura de la Junta y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, “sin que por el momento se hayan encontrado estructuras de una relevancia especial, sino lo que se encuentra normalmente en cualquier arrabal”.

Así lo ha confirmado el jefe de servicio de Patrimonio de la institución provincial, Joaquín Gómez de Hita, “quien ha explicado que, en las excavaciones arqueológicas, hasta que no están terminadas no se puede hacer una interpretación científica y rigurosa de lo que se está encontrando porque una piedra aislada no explica nada, pudiendo estar desplazada del sitio donde se construyó o ser de acarreo de una demolición”.

La Diputación está realizado estos trabajos con el objetivo de construir un nuevo edificio de oficinas en el actual aparcamiento. Un proyecto que cuenta con el rechazo los vecinos, que han pedido que se paralicen las actuaciones.

En este sentido, ha indicado que “la superficie en la que se está trabajando era la huerta del convento de la Merced, no el convento, que no estaba aquí. Decir ahora mismo que el convento estaba aquí es una conclusión precipitada, porque no hay argumentos, es aventurada y va en contra de la bibliografía que se tiene”.

Según ésta, ha continuado, “el convento medieval de los Mercedarios está debajo del actual Palacio de la Merced, puesto que existen muchos datos escritos que indican que ese convento estaba desde la iglesia hacia el norte y el convento barroco se hace de la iglesia hacia el sur. Aquí estaba la huerta con sus construcciones auxiliares de almacén para aperos, infraestructuras hidráulicas, etc”.

En esta línea se ha manifestado, también, Francisco Mellado, técnico en Patrimonio de la institución provincial y autor de parte de la bibliografía que existe sobre la historia del Palacio de la Merced, como el libro Palacio de la Merced. De convento a sede de la Diputación.

Así, ha destacado que “documentalmente se sabe que cuando el rey conquista la ciudad de Córdoba le dona a los frailes unos terrenos que abarcaban desde la Puerta de Osario hasta bien entrada la sierra; todo eso era el convento y la huerta con lo cual donde vivían los frailes estaría hacia la zona de la Puerta de Osario”.

“Esto ocurre en todos los conventos mercedarios porque los frailes buscaban siempre el lugar más cercano a las puertas de la ciudad, donde había más tránsito de gente. La zona de la excavación era la zona de la huerta. Puede que ocurra lo mismo que cuando apareció la cripta, que se pensó que era la Basílica de Santa Olalla y luego los arqueólogos determinaron que era un enterramiento romano”, ha manifestado.

Mellado ha insistido en que “son elementos de la época porque el convento era muy extenso y contaba con otros edificios en la zona de la huerta, estando la estructura donde vivían los frailes mucho más cercana a la puerta”.

Estratos

En cuanto a los restos hallados hasta la fecha, Gómez de Hita ha indicado que “hemos encontrado un primer estrato, que es la pavimentación que estamos pisando de final del XX; debajo de ese estrato está el nivel de la huerta, donde aparecen algunas construcciones hidráulicas de riego, y, por debajo, el nivel medieval, con algún resto aislado cristiano y, sobre todo, restos almohades”.

Por debajo del resto almohade, ha proseguido, “aparece un estrato califal, que aquí no es muy significativo, y por debajo está apareciendo el romano, que ya hemos alcanzado. Todos los estratos están saliendo muy comprimidos, desde los restos almohades a los romanos”.

“Lo que podemos decir es que hasta ahora estamos encontrando restos de arrabales, básicamente de época almohade, y, cuando terminemos de excavar, pondremos todos los hallazgos en contexto, relacionar lo que estamos viendo con todos los hallazgos de monedas, candiles, restos de cerámica, etc, para, al final, hacer un informe final donde la arqueóloga hará una interpretación completa de todo y se podrá dar información y ver la relevancia de lo hallado”, ha explicado Gómez de Hita.

El jefe de servicio de Patrimonio ha recordado que “este espacio estaba a las afueras de la ciudad amurallada, de la puerta de Osario, y se trata de la tercera excavación que se hace en el solar, dos con metodología científica, como son la de ahora y la de 1999-2000, y una anterior que se hizo a comienzos de los 80 sin método científico”.

Por su parte, la arqueóloga y directora de la excavación, Laura Ortiz, ha señalado que “bajo los niveles de la huerta está la época medieval, en un abanico cronológico que va desde la época califal, almohade y bajo medieval cristiano. En cuanto a las conclusiones, hasta que no finalicen los trabajos no tendrán el rigor suficiente para poder afirmar cualquier hipótesis”.