Antonio Gala ya da nombre a la Biblioteca Central de Córdoba. El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba lo ha aprobado por unanimidad, así como la colocación en este edificio ubicado en el Distrito de Lepanto de un busto del escritor, novelista, dramaturgo y poeta cordobés. La noticia de que el espacio llevaría el nombre de Antonio Gala la anunciaron el pasado 18 de octubre el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el presidente de la Fundación Antonio Gala, Francisco Moreno Crespo. La decisión fue consensuada entre ambas partes, que finalmente acordaron que fuera la sede de la Biblioteca Central -y no el Gran Teatro- el lugar que llevara su nombre en la ciudad.

En el caso del busto, habrá que encargarlo a un artista, que todavía no está definido. La fundación "tiene ya alguna idea" sobre cómo quiere que sea la pieza: "lo importante es que el busto tenga una personalidad marcada, no solo su cara e imagen, sino el conjunto, que recuerde su figura", dijo el presidente de la Fundación. Asimismo, propuso que se pueda llevar a cabo en su entorno, cada día de San Antonio, un encuentro poético y musical en su honor para que el espacio "tenga vida".

La propuesta de darle el nombre de Antonio Gala al Gran Teatro, que incluso llegó a ser una recogida de firmas ciudadana, finalmente no fue tomada en cuenta porque el coliseo cordobés, en palabras del alcalde, "tiene ya un nombre" desde hace 150 años, y para el poeta "merece la pena que sea algo único y no un apellido de un edificio, cuando una cosa tiene un nombre largo tendemos a recortarlo y merece la pena un homenaje más propio y único, que sea el nombre y no solo el apellido", explicó.

Para Bellido, se trata de "un compromiso" del Ayuntamiento en una propuesta "que tiene que ver con la trayectoria" del escritor cordobés, para que "su recuerdo quede ligado a la ciudad" en un espacio que "nos parece muy acertado". Asimismo, Bellido y Moreno agradecieron a la ciudadanía el interés que han brindado por exigir un espacio para homenajear la figura de Antonio Gala, "uno de los más grandes de la historia de nuestra cultura".

El alcalde quiso valorar que el artista, con "una personalidad que el tiempo y la historia juzgarán", tuvo siempre "el compromiso, el amor y la devoción a la ciudad, un amor y una devoción desde su niñez hasta su compromiso incluso artístico, que ha recorrido toda su obra", además de llegar "incluso a un compromiso de carácter social", siendo Antonio Gala "un firme defensor de la realidad andaluza y de la propia autonomía que debería tener esta tierra".