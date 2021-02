Ambrosio teme que la comisión de investigación del caso Torrejimeno vuelva a quedar en 'stand by'

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, se ha referido este lunes en rueda de prensa al caso Torrejimeno, que ha vuelto al debate público tras el archivo de la causa interpuesta por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba y presidente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Manuel Torrejimeno (Cs), contra la exgerente del citado instituto, María Luisa Gómez Calero, por la supuesta comisión de un delito de revelación de secreto profesional.

Tras conocerse esta decisión, la oposición ha insistido esta semana en recuperar la comisión de investigación al edil, que quedó aparcada en su momento por la investigación que estaba en curso en los Juzgados. El objetivo de la oposición es que ofrezca explicaciones en el Pleno "para dar luz, transparencia e información" y, según Ambrosio, hoy se ha podido conocer que "la petición se llevará como toma de conocimiento", un hecho que la concejala considera "un error grave".

El PSOE teme que el jueves "nos vamos a volver a encontrar con un informe que avale la patada hacia adelante, vamos a conocer de nuevo que ante la reiterada petición de la oposición con esta comisión de investigación, van a escaparse de nuevo". Para Ambrosio, desde el Gobierno municipal "insisten en que el proceso judicial es el motivo por el que no se pueden dar explicaciones". De hecho, en días pasados Torrejimeno recordó que solo se ha archivado la denuncia por revelación de secretos mientras que la querella por injurias y calumnias continua abierta y pendiente de resolución.

Ambrosio ha asegurado que entiende "que todo el mundo tiene derecho a defenderse, forma parte de la libertad, pero me parece que eso no es incompatible con incorporar en el Pleno esta petición, que la voten los grupos municipales y si sale adelante se pueda constituir esa comisión de investigación". La concejala ha criticado que "llevamos 14 meses de esperas y continuas evasivas para intentar evitar dar la cara y seguir escondiéndose, creo que esa no es una buena práctica en un gobierno que le falta la transparencia, sobre todo si a los hechos no los acompañamos con palabras".

La denuncia por supuesta revelación de secretos y por injurias y calumnias de Torrejimeno llegó a los juzgados el 10 de marzo del 2020 tras la renuncia de Gómez Calero a su cargo como gerente del Imdeco "con carácter irrevocable" el pasado 12 de febrero, por, según denunció la ahora exgerente, "presiones por parte del presidente" para realizar ciertas actuaciones que, a su juicio, "podrían rozar la ilegalidad".