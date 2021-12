El concejal de Comercio de Córdoba defiende su gestión mientras la oposición le reprocha que tiene olvidado al sector

El edil de Comercio, Gestión e Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez (Cs), ha comparecido en la sesión primaria del mes de diciembre, a petición del PSOE, para dar cuenta de su gestión en un contexto en el que la oposición le ha reprochado, entre otras cosas, que tiene olvidado al comercio, que la Delegación de Gestión sufre un atasco y que la empresa municipal Cecosam, que hasta ahora presidía, es "un caos", además de criticar la política de personal de la sociedad pública.

La oposición ha sido además unánime al destacar, por ejemplo, las ayudas "olvidadas" prometidas al comercio, como las del bono 10, que están sin abonar. La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha recordado que han pedido la comparecencia de Álvarez, dado que las preguntas que les hacen en comisiones y en plenos "se quedan sin respuesta".

Durante su intervención, el edil de Cs, ha sido muy minucioso a la hora de destacar detalladamente su gestión. Entre otras cosas, Álvarez ha insistido en que este año se están realizando más contrataciones que en años anteriores y que, en lo referido a patrimomio, "se sigue la máxima utilización de los inmuebles de dominio público del Ayuntamiento". Además, en atención al ciudadano ha destacado la cita previa en los centros cívicos, "con la que hay una demora que nunca es superior a los 20 minutos, por lo que ha supuesto un avance grandísimo".

Refiriéndose al comercio, Álvarez ha insistido en que el bono 10 está prácticamente ultimado y que el objetivo es que esté operativo durante el mes de junio del próximo año. "Además, tenemos preparada una nueva imagen de mercados", ha detallado, "buscando que haya más vendedores en ellos y que los ciudadanos regrese a los mismos".

Respecto a Cecosam ha incidido en que "es una empresa distinta a la que era hace dos años", en el anterior mandato municipal. "Hemos realizado una reestructuración con un responsable de finanzas y recursos humanos y un responsable de operaciones, que antes no se tenía", ha señalado, además de que ha indicado que Cecosam está inmersa en un nuevo plan de viabilidad y que se ha efectuado por primera vez la convocatoria de seis plazas nuevas como de la bolsa de empleo. Precisamente, a esa bolsa de empleo y a la convocatoria de plazas para cubrir jubilaciones en la empresa, le han llovido las críticas de la oposición, ya que aún no está resuelta.

En el turno de intervenciones, la edil del PSOE Carmen Victoria Campos le ha reprochado a Álvarez especialmente su "trato nefasto con el comercio ambulante" y su "incapacidad para poner medidas en marcha que los comerciantes están esperando, como las ayudas". Campos ha destacado asimismo, en lo referente a Gestión, el "atasco alarmante de los trámites que tiene que realizar el ciudadano con el Ayuntamiento".

Podemos ha hecho hincapié, por boca de su portavoz, Cristina Pedrajas, entre otras cosas, en que el entendimiento de Álvarez con el colectivo ambulante "es casi nulo" y en que el estado de los cementerios es "descuidado", además de destacar "el mal ambiente" que se vive en Cecosam, del que ha culpado al gerente de la empresa. "El comercio de cercanía y el pequeño mercado tendría que sentirse mimado por el equipo de gobierno", ha sentenciado.

Mientras, el portavoz de IU, Pedro García, ha defendido que "Álvarez no es un brillante político, ni excepcional gerente", sino que los otros ediles de Cs son "tan malos" y "lo han tapado con su incapacidad", al tiempo que ha apuntado a "las irregularidades" en la bolsa de empleo de Cecosam, "no se da solución a la viabilidad del tanatorio" y en Gestión "han tardado dos años y medio en poner en valor las obras que IU empezó". Igualmente, ha avisado de la situación del espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos y ha expresado que "es el equipo de gobierno que va a batir el récord más grande de dinero sin gastar por su nefasta gestión" al "no sacar contratos", entre otros aspectos citados.

Y la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha insistido en que la política que lleva a cabo Álvarez es de "absoluto continuismo, con las mismas políticas del anterior mandato del PSOE e IU", por lo que "no hay nada que haga notar que ha habido cambio de gobierno".