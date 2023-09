Agricultores y ganaderos convocan una nueva protesta en Córdoba en contra de la política agraria de la UE

Los agricultores y ganaderos españoles, "hartos de los continuos ataques al sector", han convocado una concentración en la Puerta del Puente de Córdoba este martes 5 de septiembre a las 11:00, coincidiendo con la tercera jornada de la Reunión Informal de Ministros (RIM) de Agricultura de la Unión Europea que se celebra en la capital cordobesa.

Así lo ha anunciado este lunes la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), quien hace un llamamiento a todos los trabajadores del campo de España con el apoyo de UPA, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.

"Tenemos motivos más que acreditados para convocar esta concentración ante esta situación dramática que vivimos con una crisis de precios, altos costes de producción y altos requisitos y condiciones que nos exigen desde la Unión Europea, mientras que no tenemos el mismo trato que reciben otro países", ha denunciado la COAG, quien ha admitido estar "indignada ante una política agraria comunitaria que no tiene en cuenta al sector y que dificulta su actividad diaria".

Concretamente y como ha explicado el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, la estrategia de la UE apoya a un "modelo neoliberal de apertura sin control en el que todo vale con tal de comerciar como sea y al precio que sea, incluso haciendo daño a la salud pública". López ha culpado a las políticas europeas de "estar dando dinero a los mercados financieros y fondos de inversión con tentáculos en Senegal y Marruecos entre otros muchos países y no a quienes dan empleo", en referencia a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

Es por eso que López ha reivindicado la concentración de este martes advirtiendo de que "lo que está en juego es el modelo de la agricultura": "Queremos una opción clara para el futuro y saber si las políticas van a fortalecer un modelo social para los pueblos que fija a la población y de empleo, o si queremos apoyar otro modelo que ponga en riesgo la gestión del territorio y la salud de la población, que es lo que ocurre en la actual situación de especulación".

"Ya no agua para regar ni para el ganado. Hemos matado a más de la mitad de las vacas que había en Andalucía. Es la realidad, que todos vamos a depender de lo que venga de fuera. Las necesidades de alimentación cada vez son mayores y la UE no está ayudando porque no existe la soberanía alimentaria. Esto lo están configurando estos señores que se van a reunir y solo hablan de presupuestos y ayudas", ha denunciado el secretario de COAG, quien ha señalado que en la concentración exigirán a los representantes "poner en marcha un control aduanero", "un mayor control en fronteras" y "que se respete el modelo agraria de toda la vida".

Eso sí, el secretario general de COAG a nivel nacional, Miguel Padilla, ha querido recordar que no están en contra de Europa, sino "de sus políticas en la comunidad agraria" porque "no van encaminadas a proteger a los pueblos". De hecho, ha ofrecido un dato demoledor para remarcarlo: "el 6,6% de la industria agraria está produciendo actualmente el 45% de los alimentos. El resto es quien se encarga del modelo que desde la COAG defienden.

Padilla ha hecho hincapié en que en España en 2007 solo había cuatro fondos de inversión relacionados con la agricultura. Ahora, sin embargo, hay 300 "operando en las mejores tierras donde la producción es más rentable, además de otras tierras que son absorbidas por familias con grandes capacidades económicas". Eso sin tener en cuenta que, como también ha lamentado el secretario, "en 10 años, de cada diez agricultores, seis se habrán jubilado y eso pone en peligro al relevo generacional".

En la provincia de Córdoba, Padilla ha puesto el ejemplo del ajo, producto de la tierra con mucha fama y demanda que está siendo sustituido por el ajo procedente de China. Aquí entra el aspecto de la "competencia desleal" y las "importaciones" que según la COAG permite la UE sin ningún control en sus fronteras y siendo "hipócritas", ya que los agricultores españoles deben "adaptarse a la normativa comunitaria, mientras que a los países de fuera no les hacen controles de efectos medioambientales".

Demandas ante la sequía y los altos costes de producción

Los secretarios de la COAG han criticado la RIM que se está llevando a cabo en Córdoba desde el pasado domingo porque hay temas tan importantes como la sequía que "no se van a tratar". Y es que Padilla ha denunciado que "en el Parlamento Europeo no quieren oir hablar del agua", pese a que su ausencia está "provocando la pérdida del mercado". De hecho, ha asegurado que la renta de los agricultores en zonas de regadío caerá en España cerca del 30% porque la producción está cayendo.

En el 2022 ya hubo un 8,5% de pérdida en la renta de los agricultores y este 2023 acabará con "una pérdida mayor, porque ha habido menos producción por la sequía". Así lo ha señalado el secretario de COAG Andalucía, quien ha recordado que "el actual incremento de los costes de producción es el más alto de los últimos 50 años".

"Los precios no cubren los costes de producción mientras que asistimos a un momento meteorológico con sequía, granizo e inundaciones que se está agravando de forma importante por toda España. La demanda es mayor que la oferta y por eso, a nivel de consumidor, los precios están subiendo y la cesta de la compra es cada vez más cara. En la sequía salió una línea de ayuda, pero no se sabe de cara al futuro lo que va a pasar", ha comentado López, quien ha explicado que el alto coste del aceite se debe a que los productores no cuentan con "instrumentos para regular el mercado y que los precios no suban".

Con esta gran cantidad de demandas los agricultores y ganaderos de toda España se manifestarán este martes en la Puerta del Puente ante la reunión informal de los ministros, algo que ya hicieron el pasado domingo unas 50 organizaciones ecologistas. Y es que, como ha advertido Padilla, "en la reunión no hablarán ni de empleo ni de sequía" pese a que están "endeudados hasta la pestañas", mientras que esperan un cambio urgente en la política agraria europea: "El giro no va a venir hasta que no haya una crisis alimentaria", ha concluido el secretario general de la COAG.