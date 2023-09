Los ministros de Agricultura de la UE conocen la finca experimental de Rabanales en Córdoba: "Una impresionante visita"

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han conocido en la mañana de este lunes la finca experimental del campus universitario de Rabanales, un gran laboratorio del que han salido una veintena de patentes que han permitido la modernización de la industria agroalimentaria en los últimos años. Las delegaciones, encabezadas por el comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, que ha podido incorporarse al Agrifish después del incidente del domingo con el AVE, han llegado al campus universitario a las 09:00, donde han sido recibidos por el ministro español, Luis Planas, y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo.

"La UCO está muy satisfecha de poder recibirles y nuestra intención es que se lleven la mejor impresión posible", ha saludado brevemente el rector.

Planas, por su parte, ha subrayado que la aplicación de las nuevas tecnologías son una de las mayores preocupaciones y eje central del debate durante la Presidencia de turno de España de la UE, pues permiten, entre otros desafíos, construir un "medio rural más dinámico", así como enfrentarse a retos como lograr "una alimentación más eficiente" y, desde el punto de vista medioambiental, "mejorar la calidad de vida de las ciudades" y conservar la biodiversidad. De ahí la apuesta por la economía circular y la transición verde, lo que permite además mejorar la seguridad alimentaria.

Las delegaciones han pisado campo. Cubiertos con sombreros algunos y tras las gafas de sol otros -incluido el propio comisario-, los ministros han acudido al corazón de la finca experimental, entre los cultivos herbáceos y los olivares. "Una impresionante visita al Campus de Excelencia Agronómica de la Universidad de Córdoba, con un recorrido especialmente interesante por la finca experimental de Rabanales", ha valorado el comisario Wojciechowski, quien ha recordado que "la UE apoya una serie de proyectos que exploran nuevas posibilidades para una agricultura digital, productiva y sostenible".

