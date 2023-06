Acpacys Córdoba da servicio a más de 100 niños en su centro de atención temprana y detecta un aumento de afecciones en el habla

Acpacys (Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares) atiende a una lista de entre 100 y 110 niños en su Centro de Atención Infantil Temprana (CAI), en la calle Dolores Ibárruri. "Va oscilando según el cupo de horas que tenemos para atender", ha explicado su presidenta, Rafaela Chounavelle, durante la conmemoración del Día Nacional de Atención Temprana.

Entre los tres servicios de fisioterapia, logopedia y psicología que trabajan en el CAI, lo que más se detecta desde la pandemia es el aumento de la demanda de logopedia. "Los niños con afecciones del habla y la comunicación han aumentado exponencialmente, hemos duplicado los logopedas", ha afirmado la presidenta de Acpacys.

Se debe principalmente al déficit en las relaciones sociales entre unos niños y otros debido al Covid. "Ellos reproducen las conductas entre ellos, más que con los mayores; ha sido consecuencia de no ir a la guardería", indica Chounavelle. El plazo de atención depende mucho de cada niño, por lo que hay algunos que necesitan un empujón y otros que tienen un tema funcional muy afectado lo que puedes hacer es que no deforme, que no vaya a más.

Respecto al número de profesionales son más de 20 adscritos a las especialidades de fisioterapia, psicología y logopedia. Además del CAI, la entidad cuenta con otros servicios como la unidad de estancia diurna y una residencia de afectados, lo que suma, en total, alrededor de 80 trabajadores en la asociación. "Acpacys es un proyecto de vida porque trabajamos con nuestra población desde que nacen hasta que se van", ha asegurado su presidenta.

"Los menores son el futuro"

La asociación ha conmemorado este 16 de junio el Día Nacional de la Atención Temprana. Lo ha celebrado este año porque, además de que este tipo de días siempre son una oportunidad para darse visibilidad, la Junta de Andalucía ha aprobado en 2023 la Ley de Atención Temprana que desde la asociación definen como "un hito", que marca "un antes y un después en la atención a niños con afecciones o con posibilidades de tenerlas", ha explicado Rafaela Chounavelle.

El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado 8 de febrero dicha ley, sin votos en contra y la única abstención de Vox, "que pedía algunas ampliaciones más", según ha reconocido Chounavelle, fruto del consenso entre la administración y las entidades sociales del sector de la discapacidad, como Aspace (Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral) que participó con más de 50 enmiendas.

A efectos prácticos, esta ley contempla, por ejemplo, "que no haya listas de espera, las unidades de neurorrehabilitación o el poder diagnosticar en un plazo de tres meses y que se atienda en un plazo de 30 días", ha destacado Chounavelle, aunque quizás la conquista más importante sea la atención gratuita y universal para todos los niños menores de seis años que sufren trastornos en su desarrollo o incluso aquellos que puedan estar en riesgo de padecerlo. "Eso es un matiz de calidad que tenemos en Andalucía", ha subrayado la presidenta de Acpacys.

Sin embargo, cuando el niño cuando cumple los seis años hay un abismo. "En eso estamos trabajando con la administración -subraya-, para hacer ver que a mitad de un curso no se puede dejar de dar atención temprana por haber cumplido seis años y un día". En ese sentido, las asociación propone que se preste la atención al menos hasta final de curso, aunque también pide que se prolongue hasta los siete años. "El estado social tiene que garantizar que los menores tengan esa atención porque al final son el futuro", ha reclamado Chounavelle.

Por su parte, la delegada territorial de la Consejería de Salud y Consumo, María Jesús Botella, que ha asistido a la conmemoración de la jornada, ha defendido el paso adelante con la aprobación de esta ley al ser "una de las pocas comunidades autónomas" que regula la Atención Temprana. "La aprobación de la ley ha supuesto apostar por la calidad, por la profesionalización de este servicio y la universalidad en el acceso", ha señalado la delegada, asegurando que el rumbo de la Consejería es ir a favor de la demandas de ampliar la edad de atención temprana.

Según ha indicado María Jesús Botella, la ley ha previsto coordinaciones con otras áreas de la Junta en beneficio de los niños que reciben esta atención. Por ejemplo en Educación, "para que exista una relación entre los centros de atención y los profesores"; también con los Servicios Sociales, "para poner el foco en las familias con circunstancias más desfavorecidas y que se encuentran en esta situación", o con el SAS, concretamente con la Unidad de Pediatría, "para que se diagnostique cada vez más precozmente estos trastornos en el desarrollo".

La Junta tiene 22 conciertos firmados en la provincia de Córdoba con centros de atención infantil (ocho en la capital y 13 en la provincia). "Queremos ir poco a poco acercando este servicio a los distintos municipios para que no pueda haber desigualdades o inequidades en el acceso a este servicio. Actualmente tenemos poca lista de espera y se están cumpliendo los plazos", ha indicado la delegada.

En este sentido, Botella ha presentado este viernes las nuevas instrucciones de parte de la Consejería para poder hacer un seguimiento del desarrollo de este servicio. "Esto es un paso más hacia la calidad y la consolidación de este derecho", ha valorado la delegada, "porque los centros de atención infantil que tienen conciertos con la Junta tienen un contrato que obliga a una serie de cuestiones y para los responsables del contrato tiene que estar muy claro".