La web cordobesa Nowco revoluciona los métodos de estudio

Con la idea de "facilitarle la vida al estudiante" nace la web Nowco, creada por tres jóvenes cordobeses. En ella "los más listos de la clase" podrán compartir sus explicaciones al resto de estudiantes de forma audiovisual mediante el formato vídeo.

El equipo de Nowco está formado por el pozoalbense Javier Madueño, quien ostenta el papel de CFO y se encarga de las finanzas y contabilidad de la empresa, además de ser cofundador de la misma junto con José Solano. Este último es el CEO de la startup y desempeña labores como la organización y gestión del proyecto, el perfil estratégico y el estudio de la competencia, entre otras.

La última incorporación a esta empresa emergente fue Adela Navarro, natural de Cabra. Esta profesional es la encargada de las funciones CMO, es decir, las estrategias de marketing y SEO y las labores de community manager.

Dicha web se está consolidando como una plataforma donde los estudiantes comparten contenido en formato vídeo para dar respuesta a todas las preguntas que puedan surgir a la hora de estudiar.

El material que se divulga pueden ser ejercicios de exámenes o de clase, explicaciones de parte del temario, o cualquier otro contenido relevante. "Nuestro objetivo es reducir el tiempo del estudiante desde que le surge una duda hasta que la resuelve", detallan.

La idea surgió a raíz de las carencias propias que estos emprendedores encontraron en su época de exámenes. José Solano compartía con otros compañeros la pérdida de tiempo que cosechaba al intentar resolver alguna duda de su temario, y vio entonces que al resto de amigos y conocidos le sucedía lo mismo.

Tras este momento, Solano comenzó a hacer encuestas, a ponerse en contacto con estudiantes, a realizar testeos y entrevistas hasta que poco a poco empezó a desarrollar el proyecto. "Con los resultados identifiqué que esto era un problema que tienen los estudiantes", explica.

En apenas unas semanas desde su lanzamiento, la empresa ya cuenta con 10 colaboradores de contenido y más de 150 usuarios.

En un formato cómodo, dinámico e innovador como es el audiovisual, se ofrecen las distintas materias, segmentadas por universidad, grado, curso y asignatura. Estos vídeos deben ser horizontales y a poder ser que no superen los 15 minutos, el resto del contenido puede ser libre, siempre que "se condense la máxima información en el mínimo tiempo posible", argumentan.

Hacer de profesores virtuales tiene recompensa, desde Nowco se premiará económicamente a sus creadores de contenido por compartir su conocimiento con el resto de la comunidad. En función de la viralidad, se podrá monetizar este contenido.

Ahora mismo esta empresa se encuentra en fase de lean startup, esto significa que el proyecto ha divulgado una función beta del producto, con las funcionalidades más básicas del formato para poder comprobar si la idea cosecharía éxito o no. Y por el momento el resultado ha sido positivo. "No queremos construir algo sin saber si va a funcionar", apuntan.

Algunos de estos objetivos que complementarán el proyecto será el poder ajustar la web al formato móvil o generar un chat donde los usuarios puedan realizar preguntas, aunque a corto plazo lo que más priorizan es la búsqueda de nuevos creadores de contenido.

El funcionamiento de la web es muy sencillo, los usuarios se podrán registrar y accederán a toda la cartera de vídeos disponible, clasificada según sus intereses. De otro modo, respecto a los generadores de contenido, el equipo de Nowco, se encarga de mantener una relación más cercana, por eso se realiza un contacto en el que se identifique a estos internautas, "les llamamos y preguntamos sus notas medias, en que asignaturas son buenos, entre otras cuestiones, y así podemos conocerlos mejor", detallan.

El equipo está encontrando una mayor tendencia de usuarios procedentes de la rama de ciencias y universitarios, no obstante, también crearán contenido para la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Su campo no es sólo andaluz, también hay colaboradores de ciudades como Barcelona o Madrid, además, el perfil de éstos divulgadores es variado respecto a las edades.

Como todo comienzo, requiere de dosis de paciencia y trabajo constante para alcanzar los resultados deseados, es por ello que ahora mismo caminan para convertir a Nowco en el concepto que tienen planteado, y tras ello generar los ingresos deseados. "Invertimos lo mínimo para intentar abarcar lo máximo, ahora no perseguimos el dinero, sino los usuarios", insisten.

El nombre Nowco surgió a raíz de la idea de formar una comunidad conectada, esto es inglés sería: now we are conecting. El crecimiento de una startup de este tipo se genera con el boca a boca, por ello se están preparando para el mes de septiembre, época en la que muchos estudiantes se juegan una nueva oportunidad de aprobar las asignaturas que se le han resistido durante el curso.

El sueño de emprender

¿Cómo se puede materializar una idea? Esta es la pregunta que se hacen todos aquellos que apuestan por crear un proyecto de la nada, una decisión tan fructífera como arriesgada. En el caso de estos jóvenes, lo tienen claro "si tu no luchas por su sueño, nadie lo va a hacer por ti", resalta Adela.

Javier Madueño afirma que lo más complicado de emprender "es el miedo". "Tienes que preguntarte que es lo que tú tienes, el miedo deja a mucha gente en el camino", destaca.

Por su parte, Adela Navarro, destaca la comunidad de la red social laboral Linkedin. "Mi sueño siempre ha sido emprender, esta es la segunda vez que lo hago y en esta plataforma he encontrado una gran comunidad dispuesta a ayudarte", apunta.

Nowco ha pasado por varios programas de emprendedores que les han ayudado a crecer como marca propia. "Empecé un poco perdido", destaca José Solano. Al principio entró en un programa de preincubación donde se topó con diferentes mentorías que le indicaron las directrices para poder generar su empresa.

Actualmente, esta empresa emergente se encuentra en el programa Andalucía Open Future, una aceleradora de startups que gestiona una amplia red de mentores. "Este tipo de programas es una facilidad para los emprendedores", defienden.