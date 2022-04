Música, literatura y arte para celebrar los 50 años del colegio Salvador Vinuesa de Córdoba

El colegio Salvador Vinuesa celebra este 2022 medio siglo al servicio de Córdoba. Como uno de los centros referentes de la educación cordobesa desde que fue inaugurado en 1972 en una zona de expansión de la ciudad como es el barrio del Zoco, y, que cuenta actualmente con un total de 689 alumnos y 52 docentes, conmemora su 50 aniversario con varias actividades incluidas en su XVI Semana Cultural, que se celebra todos los años con el inicio del Día del Libro (23 de abril).

En esta ocasión, el acto oficial ha tenido lugar en la tarde del lunes en el centro cívico Poniente Sur, coincidiendo con la inauguración de la Semana Cultural de la institución educativa, por lo que ha seguido un programa repleto de arte, música y literatura que ha contado con un primer preludio musical donde la soprano María José Martínez Pelayo ha interpretado Las Adelfas, poesía de Pablo García Baena con música de Ramón Medina y Juan Antonio Jiménez Espejo al piano.

La poesía y la literatura han tenido su espacio con Fernando Prior Castro y un soneto y un romance dedicados al colegio Salvador Vinuesa, además de la prosa de Antonio Olmedo Serrano, Valores Intangibles. La música de Sergio Reina García y su Something like you de Adelle ha precedido al momento más especial, que ha llegado al proyectarse el documental Paseo emocionante por nuestros 50 años, montaje de las docentes María Salguero de la Barrera y Alfonsi Alcántara Moyano.

Tanto la directora del Salvador Vinuesa, María Valenzuela, como el concejal delegado de Educación Infancia y Deporte del Ayuntamiento de Córdoba, Manuel Torrejimeno, y la delegada territorial de Educación de Córdoba, Inmaculada Troncoso, han mostrado su "agradecimiento" a este acto que refleja la "gran labor" del centro a lo largo de su historia.

Tras ello, la cultura a través de la música ha seguido siendo protagonista con la interpretación de Sergio Reina García de la canción All of me, de John Legend, con Juan Antonio Jiménez Espejo al piano; y José Martínez Pelayo cantando Venid al alba, poesía de Pablo García Baena con música de Ramón Medina.

Ya en las instalaciones del colegio, se ha expuesto las obras del artista cordobés Pablo Little, enmarcadas dentro del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, tituladas como Mirada al pasado y Seguimos construyendo futuro. El acto ha quedado clausurado con el coro de voces blancas formado por alumnos del centro, que han cantando Akay Hana de Mei Nakabayashi, Mañana de Charles Strouse, y We are the world de Michael Jackson.

La Semana Cultural, que este año tiene como homenaje el aniversario del propio centro Salvador Vinuesa, continuará hasta el viernes 29 de abril con múltiples actividades como el cuadragésimo concurso literario y la actuación de baile del alumnado de sexto de primaria el próximo martes, una jornada deportiva el miércoles, un montaje musical y una actuación de coro en la plaza del Zoco en la tarde del jueves, y, por último, un scape room en el recreo y una charla de antiguos alumnos a los más pequeños que tendrá lugar durante la mañana del viernes.