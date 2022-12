061, treinta años salvando vidas en Córdoba

El servicio de urgencias y emergencias sanitarias 061 cumple 30 años de actividad en Córdoba. Fue un 21 de diciembre, por la tarde, cuando el operativo comenzó a trabajar en la provincia, con el aval de los algo más de ocho meses de funcionamiento en Sevilla –la inauguración se hizo coincidir con la Expo– y como previa del inicio en Málaga. Aquel día cambió de forma sustancial la atención sanitaria extrahospitalaria tal y como era conocida. Los hombres de naranja ya actuaban in situ, como lo hacen ahora cuando la dolencia comporta un riesgo grave para la vida del enfermo, y el diagnóstico y tratamiento requieren asistencia inmediata.

En estas tres décadas, en las que la modernización tecnológica y la concienciación de la población han ayudado a mejorar un servicio que ya de por sí tiene un sobresaliente grado de aceptación, el centro de coordinación que se ubica en un edificio anexo al Hospital de Los Morales ha atendido más de 6,5 millones de llamadas que han derivado en que los profesionales atiendan a más de 103.000 pacientes, en su mayoría situaciones de riesgo para la vida, si bien como matiza el director en Córdoba, Antonio Mantero, “hay de todo tipo porque el ciudadano no sabe discernir la gravedad de lo que tiene, y llama ante una situación que le angustia”.

Aún así, la mayoría de las demandas es consecuencia de traumatismos graves, problemas cardíacos o respiratorios, paradas cardiorrespiratorias, accidentes cerebrovasculares o de tráfico… y desde marzo de 2020, por el Covid, que lógicamente ha variado la configuración de las llamadas. Porque es a través del teléfono como se pone en marcha la maquinaria de un servicio que se encarga de coordinar, clasificar y repartir las asistencias a los diferentes dispositivos existentes. No solo del propio 061, sino también a los distintos equipos del SAS que hay en la provincia.

De hecho, el servicio de emergencias sanitarias cuenta con tres equipos terrestres –dos en la capital (en la base del Reina Sofía y en el centro de salud de La Fuensanta) y otro en Lucena– y un helicóptero con base en el aeropuerto de Córdoba que da también cobertura a Jaén, además de un vehículo de apoyo logístico para intervención en emergencias colectivas. Ellos se ven completados por la labor de las ambulancias del SAS –hay dos unidades, en el Castilla del Pino y el Sector Sur– y del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que es el encargado de dar respuesta en la mayor parte de la provincia porque “tienen la misma capacidad de reacción”, que no materiales.

El servicio dispone de tres UVI móviles, dos en la capital y otra en Lucena, y un helicóptero

“Todos los recursos son pocos. Hay momentos puntuales en los que serían necesarios más, pero no se pueden tener equipos que no sean operativos”, apunta al respecto Mantero, que cree que la situación en Córdoba “está dentro de la normalidad de Andalucía”, si bien no esconde que una más –debería llegar de la mano del tercer punto de urgencias extrahospitalarias previsto para Levante Sur– “haría que estuviéramos un poco más desahogados”. Sobre todo para reforzar las noches, donde una ciudad como la capital, con casi 320.000 habitantes, se queda con dos equipos.

Pues el objetivo prioritario del 061 no es otro que salvar vidas con su atención a pacientes graves. Y ahí juega un papel clave el tiempo de reacción ante la urgencia. “Esos momentos, como todos en los que corre peligro la vida son fundamentales; la llegada al lugar, sin poner en riesgo la salud ni la vida de nadie, tiene que ser lo más rápida posible, y la atención debe ser inmediata”, explica Antonio Mantero, en el servicio desde el primer día, y que anota que “ahora la forma de trabajar es diferente porque la actuación se hace in situ, se estabiliza al paciente, se anticipa el tratamiento y ya se traslada; y antes era llegar, cargar y correr”.

Esa opinión la comparte, como no puede ser de otro modo, el médico Jesús Brañas, que apura los días para una jubilación que llegará en 2023 entre servicio y servicio. “Indudablemente la casuística es casi siempre muy parecida, pero cualquier motivo de gravedad, una parada o niños pequeños por medio, te hacen ponerte las pilas”, señala antes de añadir un aspecto clave del uso del 061: “Se debe tener claro que es un servicio de atención a pacientes muy graves, pues en alguna ocasiones, no siempre, las llamadas difieren de lo que está pasando, y puede ser que eso provoque que dejemos de atender a otra persona que de verdad lo necesita”.

9,4 Puntos Este es el grado de satisfacción media de los pacientes atendidos por el 061 en la provincia.

Junto al doctor suele ir en el equipo un enfermero, labor que desde hace 30 años realiza en la unidad de Córdoba Juan Jiménez, que a su vez es también coordinador de cuidados. Él realza “el trabajo en equipo” porque es consciente de que “la vida del paciente depende de tres personas y pasar de estar en reposo a ponerte a mil hora cuando hay un aviso...”. “Pero somos gente con experiencia, nos encanta el trabajo y sabemos que tenemos que activarnos pronto; es lo más difícil, pero lo más bonito es cuando salvas al paciente, ayudar a alguien que está en una situación crítica”, subraya.

Mantero, Brañas y Jiménez llevan desde el primer día en el 061 en Córdoba, un servicio que celebra sus 30 años de actividad con un grado de satisfacción altísimo entre los pacientes, pero con “margen de mejora, que siempre hay”, como reseñan los tres profesionales. “No podemos quedarnos en la complacencia porque cuando te paras, dejas de mejorar; hay que aprender de las reclamaciones y quejas porque siempre las hay”, apunta el director, que realza el 9 sobre 10 en atención y una nota estabilizada por encima del 8,5 en atención telefónica.

“Lo llevamos a gala, pero siempre hay que seguir tratando bien a las personas, con amabilidad, dulzura, pues hay que tener en cuenta que tienen incertidumbre y quieren ver gente resolutiva, pero gente que los trate con amabilidad”, añade Jiménez sobre un aspecto al que el doctor Brañas pone la puntilla: “La nota no nos influye porque, aunque a veces hay quien no te valora, nosotros damos el 200 por 100, aunque eso no quita que a veces nuestro trabajo sea eficaz y otras no”.